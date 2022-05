Nachtpuzzelrit van MAC Magneet

LEXMOND • Op woensdagavond 25 mei organiseert MAC Magneet weer de traditionele nachtpuzzelrit. Inschrijven kan van 20.30 tot 22.00 uur in het restaurant van Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond.

Uitzetters waren G. Middelkoop, R. Jaspers, A. van Zanten en D. la Verge.

De eerste deelnemer vertrekt om 20.45 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per auto of motor, ongeacht het aantal passagiers. Voor meer informatie: 0347-351264 of zijdervelders@hetnet.nl.