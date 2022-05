Partijen in Vijfheerenlanden zijn eruit; nieuw college gevormd

VIJFHEERENLANDEN • ?Wat al enige weken in de lucht hing is maandagavond definitief geworden: VHL Lokaal, CDA, SGP en PvdA vormen de komende vier jaar de coalitie binnen de gemeente Vijfheerenlanden. De partijen deelden het coalitieakkoord waar men gezamenlijk toe kwam, waarover op 23 mei nog een debat binnen de raad volgt.

Bovendien werden de vijf wethouders geïnstalleerd:? Teus Meijdam en John van der Velden van VHL Lokaal, Cees Bel van het CDA, Ton van Maanen van de SGP en Joop van Montfoort van de PvdA. Over het feit dat het hier vijf mannen betreft was nog wel het nodige te doen, maar het voorkwam niet dat de kandidaten na stemming definitief werden de eed mochten afleggen. En dus mogen zij zich vanaf nu wethouder noemen.

Goede informateur

Amper acht weken na de uitslagenavond, waarop VHL Lokaal de grootste bleek, is er dus een nieuwe coalitie. De partijen waren er vrij snel uit samen. “Dat komt onder andere doordat we met Rinus Houtman een goede informateur hadden”, zegt Teus Meijdam, die met onder meer de portefeuille Wonen, een belangrijk onderwerp onder zijn hoede krijgt.

“Hij heeft snel gehandeld en heeft gezien dat onze partijprogramma’s sterke gelijkenissen vertoonden. Doordat er slechts nuanceverschillen waren, kwamen wij als partijen er ook vrij snel uit met elkaar.”

Betrokken en betrouwbaar

Het coalitieakkoord heeft de naam ‘Samen zijn wij Vijfheerenlanden, betrokken en betrouwbaar’ gekregen. Het vertrouwen in de lokale politiek is onder de inwoners niet overal even hoog. In het coalitieakkoord is duidelijk te zien dat de coalitie voor ogen heeft om met de inwoners van alle kernen in gesprek te blijven en hen ook te betrekken bij plannen.

Cees Bel, die onder andere verantwoordelijk wordt voor de portefeuilles Jeugd, Sport Onderwijs en Landschap en Landbouw (samen met de heer van Maanen), zegt hierover: “Eigenlijk staat dit bij elk onderwerp in het coalitieakkoord. We streven ernaar om dat wat het dorp of de wijk wil, te realiseren.”

Tegen muren op

Veelgehoorde kritiek was dat inwoners de laatste jaren tegen muren opliepen, wanneer men contact zocht met de gemeente. Dit kwam niet in de laatste plaats door een tekort aan personeel.

Meijdam: “De provincie stelt geld beschikbaar om hier wat aan te doen. Sowieso is het belangrijk om een goede lobby richting het provinciebestuur te hebben. We moeten een brug gaan slaan naar de provincie Utrecht. Dat gaat ervoor zorgden dat we meer steun krijgen op meerdere vlakken.”

Nieuw gezicht

Ton van Maanen is nieuw binnen de gemeente Vijfheerenlanden. De afgevaardigde van de SGP krijgt de portefeuilles Financiën en Economie, maar ook Recratie, Toerisme en Citymarketing onder zijn hoede. Van Maanen heeft al ervaring als wethouder in Geldermalsen en West-Betuwe.

John van der Velden is de tweede afgevaardigde van VHL Lokaal en krijgt de portefeuilles Dienstverlening, Duurzaamheid, Milieu en Water, Energietransitie en Klimaat, Kunst en Cultuur, ICT en Informatieveiligheid, DIV en Gegevensbeheer.

Joop van Montfoort (PvdA) wordt verantwoordelijk voor HRM, Wijk- en dorpsgericht werken, Overheidsparticipatie, Dorpshuisvoorzieningen, Verkeer, Werk en Inkomen en Integratie.

Met het installeren van de nieuwe wethouders werd er dus ook alvast afscheid genomen van hun collega’s die het ambt de afgelopen drie jaar in uitvoer brachten. Hieronder is het oude college te zien. De foto is van Mimi van Rossem.