Geen vrouwen in nieuw college Vijfheerenlanden; protestactie tijdens raadsvergadering

VIJFHEERENLANDEN • Waar het vorige college met Tirtsa Kamstra en Christa Hendriksen nog twee vrouwen binnen de gelederen had, bestaat het nieuwe college van de gemeente Vijfheerenlanden volledig uit mannen. Dit was Kamstra en Hendriksen uiteraard ook niet ontgaan en dus riepen ze de vrouwen uit hun netwerk op om hier aandacht voor te vragen bij het nieuwe college.

Hier werd gehoor aan gegeven aan een groep van zo’n twintig vrouwen die in klederdracht en gewapend met mattenkloppers en protestborden (zie foto op de voorpagina) wilden aangeven: dit is niet meer van deze tijd.

“Het is helemaal niet onze bedoeling om het nieuwe college te frustreren of dwars te zitten”, steekt Hendriksen van wal. “Ook gaat het er niet om dat wij zelf geen wethouder meer zijn. We vinden het alleen simpelweg een stap terug en willen er wel een punt van maken”

Ook deze wethouders capabel

“Het is niet dat we geen vertrouwen hebben in de nieuwe wethouders, we geloven heus dat die capabel zijn. We geloven echter dat een meer divers college met vrouwen erin je als groep sterker maakt. Vrouwen kijken net op een andere manier naar bepaalde dingen, bijvoorbeeld de manier waarop je een boodschap brengt. Mannen zijn meer ‘to the point’, maar vergeten soms het stukje empathie waar vrouwen dan wel weer rekening mee houden.”

Enthousiast maken

Kamstra vult aan: “Partijen zullen zeggen dat ze geen vrouwelijke wethouderskandidaten binnen de gelederen hebben. Dat kan, maar de vraag is: wat heb je er aan gedaan om wel voor een vrouwelijke kandidaat te zorgen. Ik weet ook wel dat het al lastig genoeg is om überhaupt mensen enthousiast te krijgen voor de lokale politiek, dat geldt net zo goed voor mannen.”

“Vrouwen twijfelen vaak aan zichzelf en denken ‘wat voeg ik nou toe?’ of ‘wie zit er nou op mij te wachten?’ Daar ligt een verantwoordelijkheid voor elke partij. Lobby om die vrouwen erbij te krijgen. We hopen door er nu aandacht voor te vragen, dat het de volgende keer anders loopt.”

Motie

Tijdens de raadsvergadering maandagavond werd er ook een motie ingediend door Pascalle van Hemert (D66) met steun van de CU, de VVD en GroenLinks waarin men oproept om de komende raadsperiode meer aandacht te schenken aan diversiteit. De motie werd aangenomen, enkel VHL Lokaal en de SGP stemden tegen.

Het CDA ging mee in de motie, maar wilde die wel graag breder trekken. Marieke van der Spek: “In onze fractie zitten volop vrouwen en zelf ben ik fractievoorzitter. Diversiteit gaat verder dan man of vrouw. Denk aan religie, afkomst of seksuele voorkeur.”

“Cees Bel was onze beste kandidaat als wethouder, maar uiteraard ben ik ook voor meer diversiteit binnen de politiek. We steunen deze motie, maar ik vind wel dat iedereen hier in de raad bij zichzelf te rade moet gaan. Binnen die raad is er al een stuk meer diversiteit, maar toen de voorzittersposten van de diverse commissies werden verdeeld, stapte er ook niet één vrouw naar voren.”

Druk gezocht

Het college zelf liet weten dat het een gespreksonderwerp was tijdens de coalitieonderhandelingen. Teus Meijdam: “Wij hebben ook druk gezocht naar vrouwelijke wethouderskandidaten, maar die hebben we niet gevonden. Wij hebben met onder andere Thomas Uittenbogaard en Shalandra Hitipeuw ook ingezet op meer diversiteit. Die zijn echter niet direct klaar om wethouder te worden.”