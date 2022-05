Rondleidingen bij Boomgaard Onderweg en de Punt in Arkel

ARKEL • Zaterdag 21 mei doen Boomgaard Onderweg en Natuurtuin de Punt in Arkel mee met ‘Lekker de boer op’, een initiatief van Natuurmonumenten waarbij ontdekt kan worden waar fruit, melk, aardappels, vlees en groenten daadwerkelijk vandaan komen en de (stads)boeren en telers te ontmoeten.

Er zijn rondleidingen, speurtochten, fietstochten en proeverijen. Maaike Wermer van Natuurmonumenten en initiatiefnemer van het project Lekker de boer op in de regio Rotterdam, vertelt: “Het is natuurlijk leuk om te horen hoe de producten geteeld en geproduceerd worden, het is nóg leuker om ze daadwerkelijk te proeven!”

Boomgaard Onderweg organiseert daarom een proeverij van hun heerlijke sap en geeft daarbij ’s morgens twee rondleidingen in de Boomgaard om te laten ontdekken dat er hierbij ook veel ruimte is voor bloemen, bijen, vlinders en vogels. De Boomgaard is te vinden aan de Onderweg 77-79 in Gorinchem. De rondleidingen starten om 10.30 en 11.30 uur.

’s Middags zijn er om 14.00 en 15.00 uur twee rondleidingen op Natuurtuin de Punt aan de Schotdeuren 52 in Arkel, waar vanzelfsprekend veel voorjaarsbloeiers te zien zijn en de heerlijke zelfgemaakte jam geproefd kan worden.

Groepen wordt gevraagd vooraf aan te melden bij boomgaardonderweg@depuntarkel.nl of Natuurtuin@depuntarkel.nl. De toegang is vrij en parkeren is gratis. Meer informatie op www.depuntarkel.nl.