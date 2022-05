Doetse Triathlon, met kidsronde, op zaterdag 18 juni

GIESSENBURG • Zaterdag 18 juni 2022 wordt voor de tweede keer de Doetse Triathlon georganiseerd. Samen met GiGa Molenlanden, Beter Doen, de Oranjebrigade, Luxaflex Vitaal en Extrarunning organiseert openluchtzwembad de Doetsekom deze 1/8ste triathlon.

Een achtste triatlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen, dit alles om en bij de Doetsekom in Giessenburg. Dit kan individueel of in teamverband gedaan worden. Dan moet er een team van twee of drie personen gevormd worden en de disciplines verdeeld worden.

De ronden voor de volwassenen beginnen vanaf 11.00 uur. Individueel inschrijven kan voor 20 euro en als team voor 25 euro. Deelname kan alleen na inschrijving via www.dedoetsekom.nl.

Kinderen doen gratis mee met de kidsronde (8 t/m 14 jaar) en starten om 09.30 uur. Voor hen zijn de afstanden: 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 km (hard)lopen. Dit kan ook in een team.