‘Omwonenden zijn niet betrokken bij plannen Van Brederodestraat Giessenburg’

GIESSENBURG • Het lijkt erop dat de gemeente Molenlanden vergeten is om omwonenden van de locatie Da Capo/voormalige bibliotheek in Giessenburg te betrekken bij de plannen voor woningbouw op die locatie.

Dat stelt de fractie van het CDA naar aanleiding van reacties vanuit de bevolking. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur en wil weten of en hoe er door het gemeentebestuur is gecommuniceerd over het plan.

Op de locatie aan de Van Brederodestraat in Giessenburg, waar vroeger de bibliotheek en muziekvereniging Da Capo zaten, wil Kleurrijk Wonen in totaal 20 appartementen gaan realiseren. Er zou in december 2021 communicatie zijn geweest met de omwonenden, maar die beweren volgens het CDA dat dat niet is gebeurd.

De omwonenden van de Brederodestraat moesten het nieuws van de bouw van de woningen vernemen uit een artikel dat in Het Kontakt heeft gestaan.

“De brief is blijkbaar wel geschreven, maar de bewoners beweren dat die niet naar hen toegestuurd is”, meldt het CDA. “Ook niet naderhand, toen bij de gemeente het besef had kunnen en moeten doordringen dat de brief in december 2021 niet verzonden was.”

Alleen de bewoners die er expliciet om vroegen hebben volgens het CDA de brief van de gemeente ontvangen.

“Naar verluid willen de bewoners momenteel een buurtvereniging oprichten, gericht tegen de plannenmakerij van het college. Hierdoor lijkt het project een ontzettende valse start te maken: het was bedoeld om in samenspraak met de omgeving iets moois te realiseren, maar nu lijkt het erop dat het effect van de raadsinformatiebrief vooral is dat daarmee het plaatselijke verzet wordt georganiseerd”, vreest de fractie van het CDA.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de vragen van het CDA.