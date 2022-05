Coalitie Molenlanden: dienstverlening optimaliseren en lastenverzwaring niet hoger dan inflatie

MOLENLANDEN • De nieuwe coalitie van Molenlanden ‘streeft naar een uitstekende dienstverlening en wil dat de gemeente aanspreekbaar en transparant is’, zo valt in het maandag gepresenteerde coalitieakkoord te lezen.

Enkele highlights uit ‘Wij zijn Molenlanden: verbonden en veerkrachtig’:

• Uitgangspunt is een gezonde en sluitende begroting. Lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemer in principe niet hoger dan de inflatie.



• Om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren wordt gekozen voor één centraal servicepunt met ruimere openingstijden (ook in de avond). Thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is gratis.



• Bij het maken van de volgende Regionale Energiestrategie zal een heroverweging van de ambities worden gemaakt in de dan actuele context.



• Inkomensgrens armoedebeleid wordt verhoogd van 120% naar 130% van het bijstandsniveau.



• Aantal jongeren dat jeugdhulpverlening nodig heeft, moet de komende vier jaar worden teruggedrongen met 10%.



• Moderne en innovatie bereikbaarheidsoplossingen zoals hubs (vervoersknooppunt waar je overstapt van het ene type vervoer naar het andere), deelfietsen, belbussen en vervoer over water vragen van de gemeente een stimulerende en actieve rol richting betrokken partijen.



• Actief handhaven op overlast door zwaar verkeer in de kernen, overlast van motoren en op snelheid.



• In eerste helft 2023 definitief besluit randweg Groot-Ammers op basis van resultaten vervolgonderzoek.



• Cultuurbeleid waarin de gemeente een ondersteunende en stimulerende rol heeft.

Lees ook:

www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/312286/coalitie-molenlanden-achthonderd-woningen-bouwen-

www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/312284/doe-mee-en-sgp-leggen-geen-nadruk-op-de-verschillen-maar-juist-