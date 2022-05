Coalitie Molenlanden: ‘Achthonderd woningen bouwen’

• Meer woningbouw in Molenlanden is de inzet van het college. (Foto: Geurt Mouthaan)

MOLENLANDEN • ‘De komende vier jaar realiseren we 800 woningen’. Het staat klip en klaar in het coalitieakkoord van Molenlanden, zonder voorbehoud.

“Dat gaan we doen”, benadrukte DoeMee!-fractieleider Joke van de Graaf maandagmiddag nog maar eens.

Ook nieuwe plannen

“Grote, bestaande plannen liggen er al. Maar er moeten ook weer nieuwe plannen op de plank komen te liggen. Vanuit de landelijke overheid is de tijd er rijp voor, dus we kunnen een grotere broek aantrekken. En we krijgen een wethouder die goed is in lobbyen”, doelde ze op Jan Lock (SGP).

Flexibele woonvormen

Op de huidige woningmarkt zitten vooral jongeren klem. Dat moet veranderen, vindt de coalitie. ‘We gaan ons actief inzetten en lobbyen voor innovatieve oplossingen en flexibele woonvormen’.

Arbeidsmigranten naar bedrijventerreinen

Ook wil de coalitie meer bestaande woningen in de huidige woningvoorraad beschikbaar krijgen voor inwoners. Om die reden zal het invoeren van een zelfbewoningsplicht worden onderzocht (of dat juridisch haalbaar is zal moeten blijken, RdB) en gaat de mogelijkheid geboden worden voor huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen.

