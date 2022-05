Diorama van impressie Bleskensgraaf uit 1947 bij Dordt in Stoom

BLESKENSGRAAF/DORDRECHT • Een diorama van hoe Bleskensgraaf er ongeveer uit heeft gezien in 1947 is te zien tijdens Dordt in Stoom, dat op zaterdag 21 en zondag 22 mei gehouden wordt.

Dit diorama beeldt het landschap en een aantal gebouwen bij Bleskensgraaf uit zoals het er 1947 uitzag. Onder meer de afgeknotte molen waar de grootouders van Vincent de Bode in woonden, is te zien. “Mijn opa was machinist op het stoomgemaal bij de Krom. Mijn oom, Cor de Bode, schreef

het boek ‘75 jaar Graafstroom’, wat mij ertoe gezet heeft dit diorama te maken.” Vincent kreeg hierbij hulp van Peter van de Kooij en Claude Moinier.

Het tramlijntje dat te zien is op het diorama, heeft overigens nooit bestaan. Het diorama is te vinden op de modelbouwshow op de Kerkeplaat. Het zichtbare gedeelte van het diorama is 2,30 meter lang.