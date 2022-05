Kan ik mijn haardhout en aanmaakblokjes buiten opslaan?

Wie thuis een haard kachel of houtkachel heeft, moet natuurlijk over een voldoende voorraad haardhout en aanmaakblokjes beschikken om een mooi en strak brandend vuurtje te kunnen stoken. Cruciaal daarbij is dat het haardhout aan een aantal voorwaarden voldoet om een mooi haardvuur te kunnen garanderen.

In dit artikel gaan we in op de voorwaarden waaraan haardhout en aanmaakblokjes moeten voldoen voor een goed haardvuur. Maar voordat we op die thematiek ingaan, zoomen we eerst in op de vraag of haardhout opslag buiten en het bewaren van aanmaakblokjes buiten - bijvoorbeeld in de schuur of tegen de schutting aan - mogelijk is of niet.

Haardhout opslag buiten: kan dit wel en is dit überhaupt verstandig?

Hoe zit het eigenlijk met haardhout opslag buiten? Kan dit als je een goed haardvuur maken? En is het opslaan van haardhout in de buitenlucht überhaupt een goed idee, of kun je je hout beter binnenshuis opslaan? Een eenduidig antwoord op deze vraag is eigenlijk best gemakkelijk te geven. Het is namelijk slimmer om te kiezen voor haardhout opslag buiten, dan om je haardhout binnenshuis op te slaan. Daar zijn diverse redenen voor te geven. In de eerste plaats droogt hout - als het om hout met een vochtigheidspercentage van boven de 20 procent - in de buitenlucht een stuk beter dan in je huis. Dit komt doordat het hout buiten gemakkelijker kan verdampen en daardoor sneller kan drogen. De wind en ook zonlicht spelen hierbij een belangrijke rol. Zojuist gekapt bos hout heeft een procentueel vochtigheidsgehalte van rond de 50. Wil je het gekapte hout goed drogen om het in te kunnen zetten als haardhout, dan heb je daarvoor minimaal één tot maximaal twee jaar nodig.

Let er bij het opslaan van je haardhout wel op dat je het hout droog bewaart. Zorg dus voor een plek waar geen regenwater of vocht bij kan komen, bijvoorbeeld een opslagrek tegen de schuurmuur aan of tegen de schutting wand. Breng boven de opslagplaats een overkapping aan om regen, sneeuw en hagel te weren. Zo weet je zeker dat het hout niet onnodig nat wordt, voorkom je schimmelvorming en beschik je straks over kwalitatief uitstekend haardhout.

Goed voor je haardhout zorgen: enkele praktische tips

Wil je goed voor je haardhout zorgen om het beste resultaat qua brandbaarheid te bereiken? Dan is het, zoals we al stelden, van belang om te zorgen dat het haardhout goed kan drogen en dus niet in contact staat met vocht.

Verder doe je er goed aan om het hout niet in de diepte te stapelen. Twee houtblokken de diepte in is eigenlijk wel het maximum! Zorg ervoor dat je haardhoutblokken vooral in de breedte weglegt in een opslagplek. Zo kan het haardhout het beste luchten. Verder moet je ervoor zorgen dat de onderste laag van het hardhout net in contact staat met de grond. Is dit wel het geval, dan trekt er vocht in het hout en duurt het aanzienlijk langer om het hout goed te drogen.

Kun je aanmaakblokjes in de buitenlucht en/of in de schuur bewaren?

Ten slotte nog een paar opmerkingen over de aanmaakblokjes die je voor het aansteken van je haardvuur kunt gebruiken. Aanmaakblokjes kun je in principe prima buiten bewaren als je ze in een dichte verpakking laat zitten. De schuur is een ideale plek om de aanmaakblokjes op te bergen. Cruciaal is om te zorgen dat de blokjes niet in contact komen met regen, sneeuw of andere bronnen van vocht. Ze moeten namelijk goed droog zijn en blijven om optimaal gebruikt te kunnen worden voor je open haard. Succes en geniet van het idyllische haardvuur thuis!