Houtpellets of brandhout, wat zijn de verschillen?

Sommigen die van haardvuur houden, staan ‘s morgens vroeg op om de open haard of kachel aan te steken. Een elektrische haard ‘aansteken’ is zeer eenvoudig, maar het geeft niet hetzelfde effect als een echt vuur.

Zo zien de meesten graag houtblokken branden, met die rustieke gloed die men associeert met een open haard. Pellets bieden niet dezelfde uitstraling maar kunnen wel voor grote oranje vlammen zorgen.

Pellets of brandhout kopen ? De keuze hangt af van je levensstijl en voorkeur, maar ook het budget en eventuele structurele beperkingen van het gebouw. Hier is de lijst met verschillen in combinatie met voor- en nadelen van brandhout en houtpellets . Laten we eerst eens kijken naar de basisverschillen.

Houtpellets

Dit zijn bijproducten van hout die bestaan uit houtkrullen, zaagsel of boomresten. De grondstoffen van de bomen worden eerst gekapt en gedroogd. Later worden ze verpletterd met een houtmolen. Onder hoge temperaturen worden ze tussen walsen samengeperst om compacte en uniforme korrels te produceren. Zo wordt de verbrandingswaarde verhoogd.

Brandhout

in feite gaat het bij brandhout kopen om het verkrijgen van takken of stekken van bomen; goed gehakt in middelgrote mate. Het vochtgehalte is iets hoger dan bij pellets. Dit heeft invloed op de verbrandingssnelheid, die ook sterk afhankelijk is van het type houtsoort. Ze produceren ook creosoot bij het branden. Voor een goede bewaring is veel aandacht nodig, aangezien ze kunnen worden aangetast door vocht en schimmel.

Opslag

Als we de grootte en het gewicht van brandhout en pellets vergelijken, is er minder ruimte nodig om pellets te bewaren dan brandhout. Dus als je grote volumes brandhout kopen wilt, heb je voldoende ruimte nodig, terwijl houtpellets handiger zijn in opslag en transport, wat arbeidskosten bespaart.

Gezondheid

Zowel brandhout als pellets hebben nadelen en voordelen. Zo zijn gassen die door brandhout bij verbranding worden geproduceerd schadelijk bij veel inhalatie, vooral als het hout niet goed gedroogd is. Pellets produceren minder rook en de kans is groter dat je geen last hebt van brandende ogen of een loopneus, vanwege de goede verbranding prestaties. Over het algemeen zijn pellets groener. Ze branden schoner, en zijn energie-efficiënter. Ze zijn een geweldige optie voor degenen die groener willen leven.

Kosten

Als we de kosten van brandhout en pellets vergelijken, is brandhout over het algemeen goedkoper. Toch is er slechts een klein prijsverschil met pellets. Bovendien maakt de energie-efficiëntie van pellets ze effectiever. Pellets bieden circa een 80% rendement Bij brandhout gaat het om 60%. Dit betekent dat je meer hout dan pellets nodig hebt om je huis te verwarmen.

Veiligheid

De veiligheid hangt sterk af van het type kachel dat wordt gebruikt. Hoewel houtkachels een lange weg hebben afgelegd, hebben ze nog steeds risico’s die veel lager zijn bij pelletkachels. Brandhout is nauwelijks ingesloten, dus het kan gemakkelijk brand of brandwonden veroorzaken, terwijl de vlammen van een pelletvuur meer ingesloten zijn en consistent branden. Je hoeft er dus weinig aan te doen om het vuur brandende te houden. Hierdoor is er minder kans op schade. Pellets zijn over het algemeen genomen dus veiliger en ook schoner. Met hout is de kans bovendien groter dat er ongedierte en insecten in de opslag komen.