Maak jouw zwembad zomerklaar met zwembadzout

Hoe lekker is het om een zwembad achter het huis te hebben waar je lekker verkoeling krijgt in de warme zomermaanden.

Wil je een zwembad aanschaffen, dan is het goed te bedenken hoe je het water wilt onderhouden. Hierbij denkend aan ontsmetten en reinigen.

Zout zwembad water

Water kan ontsmet worden op twee manieren, het gebruik van chloor of het gebruik van zout water. Deze twee ontsmettingsmiddelen hebben zo hun voor- en nadelen. Wat bij particulieren veel wordt gebruikt is zoutwater. Dit is een ontsmettingsmiddel dat uit natuurlijke elementen bestaat en goed is voor het milieu. Je hebt speciaal zwembadzout (bevat natriumchloride), dat op de markt is gebracht. Dit breng je eens per jaar aan in het zwembadwater. Je moet echter wel een zoutwatersysteem hebben aangesloten op het zwembad. Dit apparaat scheid het natrium en de chloride van elkaar om een natuurlijk soort chloor te produceren dat dient als desinfectans. Is dit uitgewerkt, dan kan de chloride zich weer aan het natrium binden en ontstaat opnieuw zout, waarna het hele proces weer opnieuw in werking wordt gesteld. Hierdoor is het mogelijk om zout maar eens per jaar toe te voegen.

Soorten zout

Poolsel

We hebben het Poolsel zout voor zwembaden. Dit zout is geschikt voor zwembadwater met een zoutwatersysteem. Je hebt ook de zogeheten membraan systemen. Deze systemen zetten exact de hoeveelheid chloor uit zout waar op dat moment behoefte aan is. Het Poolsel zout is hier niet geschikt voor. Het zout heeft een korrelgrootte van 1 tot 5 mm en is zeer zuiver zeezout met een sulfaatgehalte dat laag is. Het zout is beschikbaar in zakken van 25 kg.

Granular

Granular beschikt over een hoge kwaliteit als het gaat om onthardingszout dat voor zwembaden wordt gebruikt. Het is geschikt voor een zoutwatersysteem, niet voor een membraan systeem. Het soort zout is gemaakt van zuiver vacuümzout en heeft de korrelverdeling zo gemaakt dat het snel in het water oplost en bacteriën en algengroei geen kans maken. De korrelgrootte is ongeveer tot 3 mm en zakken van 25 kg. zijn bij ons te bestellen.

Soft-Sel Pluss tabletten

In vergelijking met de andere zoutproducten die wij verkopen, zijn deze Soft-Sel Pluss tabletten wel geschikt voor de membraan systemen. De tabletten beschikken over zuiver zout dat water onthard. Het bevat geen chemische middelen. Deze tabletten zijn bij ons verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Voordelen zout zwembad

Gewoon chloor zorgt vaak voor rode ogen en irritatie, om maar niet te praten over de chloorgeur die op het lichaam blijft zitten. Maak je gebruik van zout water, dan heb je hier niet mee te maken. Het water is door het zout zachter zonder dat chemicaliën aanwezig zijn. Je hebt dus geen last van de ongemakken die chloor wel met zich meebrengt. Daarnaast is het milieutechnisch veel beter om zout water te gebruiken. Dit middel bevat geen chemische elementen en is beter voor de gezondheid en het milieu. Het zwembad heeft minder onderhoud nodig dan als je gebruik maakt van chloor. Aan het begin van het seizoen dat je wilt gaan zwemmen, voeg je zout toe aan het water en heb je hier verder geen omkijken naar. Uiteraard merk je dit ook met betrekking tot de onderhoudskosten. Deze zijn bij het gebruik van zwembadzout lager, omdat je dit maar eens per jaar gebruikt. Is sprake van desinfecteren door middel van chloor, dan moet je dit vaker toepassen in het water en ben je uiteindelijk ook duurder uit.