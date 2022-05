Kledingbeurs met gesloten beurs in Langerak

LANGERAK • De Open-Kerk in Langerak organiseert op zaterdag 21 mei tussen 11.00 en 14.00 uur een kledingruil in de Koningskerk, Julianastraat 88 in Langerak.

Omdat de zomer er weer aan komt, ruilen de deelnemers dit keer zomerkleding, dus winterkleding is niet toegestaan. Men mag vrijdag 20 mei (14.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 21 mei (vanaf 09.30 uur) vast kleding inleveren bij de Koningskerk, zodat de ruilwinkel al opgebouwd kan worden, maar dit hoeft niet. Graag gesorteerd op maat.

Alle soorten en maten kleding mag: dameskleding , herenkleding , kinderkleding en sportkleding. Ook accessoires, zoals tassen, riemen, sjaaltjes en schoenen. Sieraden, parfum en andere schoonheidsartikelen zijn ook altijd leuk om te ruilen.

Er is een kleedruimte om te passen. De kleding die overblijft wordt aan een goed doel geschonken.