2 tips om je bedrijfspand goed te laten beveiligen

Stelen, vandalisme en brandstichting zijn de meest voorkomende misdrijven die uw onderneming kunnen treffen. Met de juiste beveiligingsmaatregelen kunnen de gevaren en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf worden beperkt.

Er bestaat geen pasklare oplossing. Om te bepalen welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn om uw pand veiliger te maken, moet u eerst de specifieke gevaren evalueren waarmee u wordt geconfronteerd.

1. Risico-evaluatie

Criminaliteit kan gevolgen hebben voor uw onderneming, naast de financiële kosten. Evalueer de gevaren waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd en neem voorzorgsmaatregelen om uw onderneming te beschermen. Dit zal u helpen zowel tijd als geld te besparen.

Ontdek de veiligheidslekken in uw systeem.

• Heeft u een inbraakbeveiliging? Is het haalbaar er een in te voeren indien niet?

• Wat zijn de mogelijke ingangen? Hoe gemakkelijk zou het zijn om toegang te krijgen tot elk van deze locaties?

• Wat is het meest waarschijnlijke voorwerp dat wordt gestolen als een inbreker zich toegang verschaft tot het pand? Hoe veilig zijn die dingen?

• Hoe eenvoudig zou het zijn voor een inbreker om te vluchten met gestolen goederen? Hoelang zou het duren voor het alarm afgaat en iemand ter plaatse is?

• Is het makkelijk voor iemand om een vuur te ontsteken?

Zoek uit wat voor soort misdaden er in uw buurt voorkomen.

• Praat met de politie en bedrijven in de buurt. Ingeslagen ruiten of graffiti, bijvoorbeeld, kunnen op sommige plaatsen een probleem zijn. Zo hebben slotenservices een goed idee over wat er in de buurt wordt gekocht qua nieuwe sloten en beveiligingen. Check dit bijvoorbeeld bij de Slotenservice Bergen op Zoom.

• Leer uw vaste wijkagent kennen - of de verbindingsofficieren voor zelfhulpprogramma’s zoals de buurtwacht, caféwacht of clubwacht. Informeer naar andere bedrijven of organisaties in de buurt die van invloed kunnen zijn op uw veiligheid.

2. Voorzorgsmaatregelen

Eén enkele persoon moet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in zijn geheel. Ook al besteedt u een aantal aanvullende beveiligingseisen uit, u blijft verantwoordelijk voor de algehele beveiliging. Eén persoon zou:

• De gebouwen en beveiligingssystemen regelmatig controleren en zo nodig herzien

• Verifiëren dat de veiligheidsprocedures worden nageleefd

• Hou contact met de politie, verzekeraars, en brandweer

Minimaliseer de kans dat een dief inbreekt in uw bedrijf tijdens de werkuren.

• Laat een receptionist bij de deur werken om bij te houden wie er binnenkomt en wie er uitgaat, of installeer een deurintercom.

• Controleer of bezoekers zijn wie zij zeggen dat zij zijn en wie zij bezoeken. Overweeg bezoekerskaarten te geven of gasten te verplichten in en uit te tekenen.

• Houd alle andere buitendeuren gesloten als dat mogelijk is. Maar controleer eerst de plaatselijke brandvoorschriften.

Ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van de beveiligings- en veiligheidsprocedures en deze volgen.

• Dring er bij uw personeel op aan om bezoekers aan te spreken als ze hen niet herkennen.

• Zorg ervoor dat belangrijke veiligheidsinformatie, zoals instructies voor brandoefeningen, overal in uw gebouw goed zichtbaar is opgehangen.

• Houd bij wie sleutels heeft en benadruk dat het belangrijk is ze veilig te bewaren.

• Wijzigen van de alarmcodes Wanneer een werknemer vertrekt, en op een frequente basis.

Samenwerking met de plaatselijke politie

• Maak een afspraak met uw plaatselijke misdaadpreventie agent om veiligheidsmaatregelen te bespreken.

• Neem contact op met de politie, indien nodig. Agenten kunnen uw woning ‘s nachts controleren als u bijzonder kwetsbaar bent.

• Vraag uw plaatselijke politiebureau, misdaadpreventie- of gemeenschap ondersteuningsbureau uw gegevens toe te voegen aan hun e-mail- of sms-berichten lijst, zodat u relevant plaatselijk nieuws en uitzendingen kunt ontvangen.