Voetveer Af en Toe tussen Groot-Ammers en Ammerstol gaat weer varen

GROOT-AMMERS/AMMERSTOL • Elke zon- en feestdag vaart het voet- en fietsveer Af en Toe tussen Groot-Ammers en Ammerstol weer tussen 11.00 en 17.00 uur.

Opstappen kan op in de Haven van Groot-Ammers of aan de Lekdijk in Ammerstol. Vrijwilligers varen reizigers naar de overkant.

Recent is een van de steigers aangepast, zodat fietsers makkelijker op en uit kunnen stappen. Dit is mogelijk gemaakt met bijdragen van de Rabobank, Het Streekfond Krimpenerwaard en van Vrienden van de Voetveren.