Volg deze tips voor het schrijven van een vacaturetekst

Is er in jouw bedrijf personeel gezocht? Dan kan het een hele uitdaging zijn om die te vinden gezien de krappe arbeidsmarkt. Toch is het geen onmogelijke opgave. Zeker niet met een sterke vacaturetekst!

Hoe je die schrijft? Laat ons je meenemen aan de hand van drie bruikbare tips!

1. Presenteer jezelf

Sfeer is belangrijk voor iedereen: niet alleen thuis, maar ook op kantoor. De lezer van jouw vacaturetekst, heeft natuurlijk geen idee hoe de sfeer bij jou op kantoor is. Daarom is het goed om deze een aantal keer te benoemen. Vertel bijvoorbeeld over de wekelijkse vrijdagmiddagborrel, de maandelijkse uitjes of de gezellige lunches samen. Op deze manier laat je zien dat het bij jouw bedrijf ook van belang is om plezier te hebben tijdens en na het werk, in plaats van alleen maar keihard te werken.

Een andere manier om jouw bedrijf te onderscheiden van andere bedrijven, is het benoemen van de USP’s. Laat weten wat de waardes zijn van je bedrijf, dit kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van een aantal korte voorbeelden. Zo zie je jouw droomkandidaat binnen de kortste keren op jouw beeldscherm verschijnen!

2. Weet wie je zoekt

Wanneer je op zoek bent naar jouw droomkandidaat, onderzoek dan eerst wat de meest gezochte functienaam is voor het soort personeel dat je zoekt. Zo weet je zeker dat jouw vacature gevonden gaat worden. Op vage namen als ‘verloningskoning’ ‘webtovenaar’ of ‘social media rockstar’ zal niet snel gezocht worden. Wil je dat jouw droomkandidaat terechtkomt bij jouw vacaturetekst? Een goed gekozen functienaam maakt het verschil.

3. Transparantie en duidelijkheid zijn key

Een van de belangrijkste dingen waar een tekst aan moet voldoen is: structuur en leesbaarheid. Wanneer jouw tekst geen witregels bevat, gekke woorden betreft en er veel gebruik is gemaakt van tierelantijntjes, haakt de lezer snel af. Dit is natuurlijk het laatste wat je wil. Maar hoe houd je het kort en concreet, terwijl je alles over je bedrijf zo enthousiast mogelijk wil vertellen? Geef ten eerste duidelijk aan wat de functie inhoudt en wat er van de kandidaat wordt verwacht. Draai er niet te veel omheen en wissel korte zinnen af met wat langere zinnen om meer structuur in je tekst te krijgen.

Stel jezelf de volgende vragen: ‘wat voor taken gaat de kandidaat uitvoeren?’, ‘waar moet de kandidaat aan voldoen?’ en ‘wat kan de kandidaat verwachten?’. Beantwoord deze vragen zo kort en duidelijk mogelijk, en vergeet niet: bulletpoints en witregels verbeteren de leesbaarheid van je tekst met 100%. Resultaat: de kandidaat leest er makkelijk doorheen en krijgt een duidelijk overzicht van de functie en het bedrijf. Meer kan je niet doen.

Heb je de sfeer en je USP’s duidelijk benoemd, een duidelijke structuur in je tekst gemaakt en gekozen voor een duidelijke functienaam? Dan is jouw vacaturetekst gegarandeerd opgevallen bij jouw droomkandidaten en zorg je voor een sterkere Employer Branding. Wie weet heb je binnen de kortste keren een nieuwe topper in dienst!