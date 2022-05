Bloemen bij zorgboerderij na schietpartij in Alblasserdam: ‘Ik wil respect tonen’

ALBLASSERDAM • Zaterdag worden er veel bloemen gelegd bij de zorgboerderij in Alblasserdam, waar een dag eerder twee mensen doodgeschoten worden en twee anderen zwaargewond raakten bij een schietpartij.

“Ik wil stilstaan, even iets bijdragen”, vertelt een vrouw voor de camera. Diverse media staan ’s middags bij de ingang van de zorgboerderij.

“Eerst overlijden er twee meisjes op een scooter en dan dit”, vervolgt ze. “Echt ellende.” Ze heeft vlak daarvoor bloemen gelegd bij de ingang van de zorgboerderij.

De meesten leggen hun bloemen in stilte en staan daarna nog even stil bij de plek. Anderen huilen of willen hun verhaal kwijt. “Jeetje, een onschuldig jongetje van twaalf. Waarom? Vraag je je af. Waarom zoek je zo’n plek om dit te doen?”

“Ik wil respect tonen”, vertelt een man die op de fiets passeert. “Ik ken de mensen die het betreft persoonlijk niet, maar ben even langs gekomen uit respect.

Ook een taxichauffeur uit Nieuw-Lekkerland, die het jongetje van twaalf regelmatig naar de zorgboerderij gebracht heeft, is zaterdagmiddag naar de zorgboerderij gekomen. “Ik moest naar een winkel hier in Alblasserdam en wilde even langs gaan. Dit moest ik doen. Nu kan ik verder”, vertelt hij.

Een meisje is met enkele vriendinnen naar de zorgboerderij gekomen. Ze kent één van de slachtoffers. “Heftig dat je dit mee moet maken. Normaal gesproken hoor je zoiets op nieuws, maar nu is het vlakbij gebeurd en heb je er gezicht bij. Dat is heel heftig . Voorlopig kan dit nog geen plek krijgen. Het is een zwarte bladzijde voor Alblasserdam.”

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam kwam ’s middags langs om bloemen te leggen bij de zorgboerderij. Hij ging kort in gesprek met enkele mensen.

Bij diverse voetbalwedstrijden in Alblasserdam werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij.

Bij de schietpartij op de zorgboerderij aan de Molensingel in Alblasserdam zijn een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht omgekomen. Een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 12-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht raakten zwaargewond. De dader is een man van 38 uit Oud-Alblas. Over zijn motieven is nog niets duidelijk.

Na de inktzwarte dag van gisteren zojuist bij zorgboerderij Tro Tardi bloemen gelegd als teken van meeleven met alle betrokkenen, slachtoffers en nabestaanden. Fijn om al veel tekenen van meeleven te zien en te vernemen van Alblasserdammers die omzien naar hun getroffen medemens. pic.twitter.com/AZjM4qG4OZ — Jaap Paans ???? (@BgmPaans) May 7, 2022

Minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd de Alblas - Streefkerk vanwege de gebeurtenissen in Alblasserdam op 06-05-2022. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden. pic.twitter.com/CbDI3zL0oX — v.v. de Alblas (@vvdealblas) May 7, 2022