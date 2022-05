3 Tips voor kleding die geschikt is voor de lente én de zomer

Plotseling had Nederland te maken met een van de koudste aprildagen die ooit gemeten is! Hoewel de lente nog maar net is begonnen, zijn de weersomstandigheden er nog niet naar. Wat een rare tijd leven we in, he? Als jij je wilt voorbereiden op wat er te komen staat, dan is het dus de moeite waard om goed te kijken hoe jij je kan beschermen tegen al deze wisselvalligheid.

Dat doe je onder andere door middel van kleding te kopen die geschikt is voor beide seizoenen? Wil je eraan herinnerd worden hoe je dat ook alweer doet? Lees dan snel verder, want in dit artikel geven wij je 3 tips voor jouw volgende shopping trip.

1. Vraag jezelf af: wat heb je nodig?

Om niet met kleding terug te komen die je eigenlijk niet nodig had, is het voordat je de winkel betreedt handig om even inventaris te doen. Maak een balans op en kijk naar de lente- en zomerkleren waarover je thuis al beschikt. Kijk wat het beste past en gebruik een checklist om aan te geven wat je in elke categorie nodig hebt. Hierbij denk je al gauw aan unieke T-shirts zoals je die zelf op Omnishirt kan ontwerpen, koele en warmere longsleeves, korte en lange broeken, en hoodies of leuke jurkjes. Het is dus slim om te kijken voor kleding die je in lagen over elkaar heen kan dragen en die gemakkelijk te aan en uit te kleden zijn.

2. Ga voor duurzame kledingmerken

Ja, misschien betaal je net wat meer voor dat merkvest, maar je zult al gauw merken dat kwalitatieve kleding jaren meegaat en mooi blijft zelfs na ontelbare wasbeurten. Let op de kledingmerken met duurzame stoffen en die zonder problemen meerdere seizoenen meegaan. Zo weet je precies welke kledingmerken jou niet zullen teleurstellen. Een goede tip is om kledingwebsites te bezoeken en de verschillende merken te bekijken en reviews te lezen.

3. Besteed meer aandacht aan schoeisel

Idealiter wil je zorgen voor schoenen die zonder problemen in beide seizoenen gedragen kunnen worden, hoewel het net zo waarschijnlijk is dat je meerdere paren schoenen wilt hebben. Om hier zeker van te zijn, denk na over de activiteiten die je deze lente en zomer gaat meemaken. Als je het toch liever bij één paar houdt, kies dan voor stevige, ademende schoenen die enige weerstand tegen water bieden en waar je in verschillende (weer-)situaties mee naar buiten kunt.