De Gors in Arkel al 50 jaar ‘Met elkaar, voor mekaar’

ARKEL • Afgelopen voorjaar, 10 maart om precies te zijn, bestond Watersportvereniging De Gors 50 jaar. Op donderdag 19 en zaterdag 21 mei houden de Arkelse watersporters een receptie en feestavond. Leden kunnen zich nog altijd aanmelden.

In 1972 werd in het plaatselijk café ’t Centrum de vereniging opgericht. “In de kroeg van mijn opa Jan”, trapt huidig voorzitter Erik Berendsen af in het prachtige clubgebouw aan de Linge. “De heren Van Mill, van Houwelingen en mijn vader Aaldert Jan waren de eerste bestuursleden. Eef den Hartog, een van de oprichters, leeft nog.”

Berendsen (61) geniet van het mooie uitzicht op de grote haven. “Daar liggen 110 boten. In de kleine haven is plaats voor 65 open boten en 40 roeibootjes.” De aangeschoven Gerard van Dijk, commissaris gebouwen, vult aan. “Tegenwoordig is er ook plek voor rubberbootjes voor onze jongste leden. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Naar Kedichem

Erik Berendsen gaat terug naar zijn eigen jeugdjaren. “Mijn eerste bootje was een zeilbootje. In de weekenden voeren we richting Kedichem en kwamen we aan het eind van de zondag weer terug in Arkel. Ik kan mij nog vaag herinneren, dat 50 jaar geleden de Linge werd uitgebaggerd. Een klein gedeelte van het rietgors, waar we onze naam aan hebben te danken, verdween. Van oudsher was er een heel klein haventje met plaats voor vier bootjes en wat plekken langs de oevers van de Linge. Er waren meer ligplaatsen nodig en de handen werden uit de mouwen gestoken.”

En dat doen de Gorsenaren nog steeds. “Voor het grote werk huren we aannemers in. Die hebben de haven ook gegraven en maar liefst 500 palen geslagen. Het meeste onderhoud plegen we zelf. Elk lid is verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor houden we de kosten laag en niet te vergeten het gevoel dat je lid bent van een vereniging in stand”, weet Van Dijk, door zijn schoonvader zo’n 40 jaar geleden aangestoken met het watersportvirus. “Als lid ben je een stukje eigenaar van De Gors. Niet voor niets is onze leus ‘Met elkaar, voor mekaar’.”

Havenmeester

Corrie Verbruggen uit Gorinchem, die samen met haar man Henk op dit moment havenmeester is, knikt. “Tot voor tien jaar geleden lagen wij in commerciële havens, maar De Gors is veel gezelliger. Met veel plezier hebben we onze vaste ligplaats in Arkel. Onze bijdrage bestaat uit een maand functioneren als havenmeester. Ontzettend leuk werk, en je doet gratis contacten op. Henk hijst ’s ochtends om half acht de vlag, doet een controlerondje op de fiets en verzorgt het ontbijt. Ik maak het avondeten. Vanavond eten we ouderwets gekookte aardappelen met doperwten en wortelen en een worstje. En kunnen we er weer tegen tot tien uur.”

Vaak is het hard werken op het havenkantoor. “Zeker in de zomermaanden. Gerard en ik zijn dan altijd samen. Soms organiseren we een bingo- of sjoelavondje. De deuren van de kantine, in 2001 uiteraard gebouwd in eigen beheer, slaan we open en ja, dan kan het in de ochtenden weleens tegenvallen om van boord te stappen”, lacht Berendsen.

Klaverjassen

In de wintermaanden is er ook 24/7 een havenmeester aanwezig. “De winterploeg pleegt dan onderhoud aan onze vlonders, het groen, de hellingbaan en de gebouwen. Dat gaat goed, een aantal jaren geleden stonden we in de top 2 van de mooiste haven” vertelt Van Dijk trots.

Verder organiseert de activiteitencommissie een aantal viswedstrijden en in de wintermaanden wordt elke zondagmiddag geklaverjast. Berendsen vertelt. “Mijn moeder is in de negentig, maar steekt met haar rollator de Dam over en legt altijd een kaartje. De Gors is meer dan een watersportvereniging, waar gasten ook welkom zijn. Als onze leden op vakantie zijn, dan bieden we plaats aan meer dan 2000 passanten. Ook buitenlandse watersporters weten ons te vinden. Er ligt nu bijvoorbeeld een Engels schip.”

Conclusie: De Gors heeft Abraham gezien, maar is springlevend.

Theo Sprong

www.wsvdegors.nl