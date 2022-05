Slachtoffers schietincident Alblasserdam 34-jarige vrouw en 16-jarig meisje; 38-jarige dader komt uit Oud-Alblas

ALBLASSERDAM • De twee slachtoffers van de schietincident aan de Molensingel in Alblasserdam zijn een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje. De dader is een man van 38 uit Oud-Alblas.

Dat meldt de politie. De twee personen die ernstig gewond raakten zijn een 20-jarige vrouw en een 13-jarige jongen. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciale techniek met driedimensionale beelden, zodat de situatie later via een virtual realitybril nog teruggekeken kan worden.

Voor familieleden en direct betrokkenen bij het schietincident is in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam een opvangplek opgezet. Andere mensen die hun hart willen luchten of bijvoorbeeld een kaarsje willen branden, kunnen terecht in de Ichthuskerk aan het Scheldeplein.

Dader

Volgens de politie is daarnaast nog onduidelijk waar de dader vandaan komt: Alblasserdam of Oud-Alblas.