Cursus reanimatie en AED in Leerbroek

LEERBROEK • EHBO-vereniging Leerbroek organiseert weer een cursus reanimatie en AED. Onder leiding van de kaderinstructeur leren deelnemers in één avond onder andere hoe ze een hartstilstand herkennen en wat er als eerste gedaan moet worden.

Er wordt geoefend op een reanimatiepop en men leert hoe een AED bediend wordt. Vervolgens is er een jaarlijkse herhalingstraining.

De cursus reanimatie en AED is op woensdag 8 juni van 19.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in De Samenkomst aan het Raadhuisplein 3 in Leerbroek. Deelnemen kost 20 euro. Voor meer informatie of aanmelding: ehboleerbroek@live.nl.

Wie interesse heeft in een opleiding EHBO, kan dat laten weten. Bij voldoende belangstelling start een nieuwe cursus.