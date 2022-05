Truckerstocht op zaterdag 14 mei door de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Op zaterdag 14 mei wordt, na een gedwongen pauze van twee jaar, weer een Truckerstocht gehouden. Daarmee wordt aan ongeveer 100 verstandelijk beperkten een geweldige dag bezorgd, want zij mogen meerijden.

Voor de organiserende Lions Club Alblasserwaard Souburgh is het een relatief klein gebaar, voor de Alblasserwaard een leuk evenement, maar voor de deelnemers een enorm groot plezier.

Dit jaar zullen ruim 75 historische en nieuwe trucks meerijden. Met hun eregasten aan boord maken zij een rondrit van 65 kilometer door de prachtige Alblasserwaard.

Ook dit jaar is er met zorg een route uitgestippeld. De dag begint met een feestelijke ontvangst van de deelnemers, waarna het startschot gegeven zal worden voor deze 18e editie van de Truckerstocht. De lange stoet van trucks vertrekt om 10.45 uur vanaf het terrein van Maat Transport aan de Edisonweg in Alblasserdam.

De stoet rijdt de volgende route: over de Hoogendijk naar Papendrecht (10.55 uur) en vervolgens via de Rembrandtlaan, Vrijheer van Eslaan, Willem Dreeslaan en Ketelweg naar Sliedrecht (11.10 uur).

Hier wordt gereden via de Baanhoekweg, Parallelweg, Crayestein, Deltalaan en via de Rivierdijk naar Hardinxveld-Giessendam (vanaf 11.30 uur). Aldaar vervolgt de stoet haar weg via de Peulenlaan en de Weideveld naar Giesenburg (vanaf 11.45 uur). In Giessenburg rijdt men via de Neerpolderseweg langs de Giessen naar Hoornaar (12.00 uur) en vervolgens naar Noordeloos (12.15 uur). Hierna vervolgt de route zich richting Goudriaan (12.25 uur) en Groot-Ammers. Alwaar de deelnemers bij de fa. Mourik (aankomsttijd 12.30 uur) een lunch wordt aangeboden.

Om 13.30 uur vertrekken de trucks richting het eindstation. Via de Lekdijk wordt er langs Groot-Ammers, Streefkerk (13.50 uur), Nieuw-Lekkerland (14.00 uur) en Kinderdijk (14.15 uur) naar de finish gereden. De bloemrijke intocht staat om 14.45 uur gepland in Alblasserdam op het terrein van Maat Transport.

De meeropbrengsten worden dit jaar ter beschikking gesteld aan het Diabetesfonds. Zij richt zich op onderzoek, behandeling en voorkoming van deze vreselijke sluipmoordenaar als ziekte die ieder jaar voor meer patiënten zorgt. Het diabetesfonds doet dat via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Zij, en vele patiënten met hen, dromen van een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en de complicaties.