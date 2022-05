Dit is waarom je een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt

Wie een hypotheek afsluit, krijgt vaak de vraag of hij hier een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij af wil sluiten. Maar is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Tot 1 januari 2018 was dit het het geval bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), maar tegenwoordig ben je dit niet meer verplicht. Toch krijg je het aanbod nog steeds. Omdat deze verzekering niet langer verplicht is, sluit lang niet iedereen hem af. Zonde, want iedereen heeft eigenlijk zo’n verzekering nodig. Waarom? Dat vertellen wij je in deze tekst.

Wat is een ORV?

Voordat we dieper ingaan op de redenen waarom je een overlijdensrisicoverzekering nodig hebt, is het eerst handig om te vertellen wat dit precies voor een verzekering is. Kort door de bocht is een ORV een levensverzekering die eenmalig een bedrag uitkeert wanneer je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Dit geld wordt uitgekeerd aan een nabestaande, vaak de partner of kinderen. Het geld kan ook uitgekeerd worden aan een ander familielid.

Redenen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten

Nu je weet wat een overlijdensrisicoverzekering is, ben je vast en zeker ook benieuwd naar de redenen om zo’n verzekering af te sluiten. Hierboven las je al dat nabestaanden een uitkering krijgen als je binnen de looptijd van een ORV overlijdt. Maar waar kunnen zij deze uitkering eigenlijk voor gebruiken? Wij zetten hier een aantal zaken op een rijtje.

1. Hypotheek

De uitkering die een nabestaande na overlijden uitgekeerd krijgt van de verzekeraar, kan onder meer gebruikt worden voor het aflossen van (een deel van) de hypotheek. Hierdoor dalen de vaste lasten, zodat er meer geld overblijft voor bijvoorbeeld de kinderen. De uitkering van een ORV kan overigens ook gebruikt worden om een persoonlijke lening mee af te lossen.

2. Huur

Als je niet in een koophuis woont, betekent dit niet dat een overlijdensrisicoverzekering niet het overwegen waard is. Nabestaanden kunnen de uitkering van deze verzekering namelijk ook gebruiken om de huur te betalen. Hierdoor is het niet nodig om te verhuizen als één van de kostwinners wegvalt.

3. Kinderen

Zijn er kinderen in het spel? Dan kan de uitkering ook gebruikt worden om kosten voor de kinderen te betalen. Hierbij kun je denken aan de kosten voor kinderopvang, maar ook aan (toekomstige) studiekosten.

4. Extra financiële zekerheid

Een vierde reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, is omdat je hiermee voor extra financiële zekerheid zorgt bij jouw nabestaanden. Zo geef je hen bijvoorbeeld de kans om hun leven weer financieel op de rit te krijgen.

ORV aanvragen

Als je het nut van een ORV inziet, wil je zelf misschien wel zo’n verzekering aanvragen. Maar hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering aanvragen eigenlijk? Tegenwoordig is dit niet bijzonder lastig, want je kunt een ORV online afsluiten. Een verzekeraar vraagt je een aantal gegevens in te vullen en je krijgt binnen de kortste keren een aanbod op maat. Omdat het hier om een vrijblijvend aanbod gaat, bepaal je zelf of je hierop ingaat. Ga je in op het voorstel? Dan duurt het vaak niet lang voordat jouw overlijdensrisicoverzekering actief is.