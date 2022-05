Wat te doen bij een scheiding?

Je trouwdag wordt over het algemeen beschouwd als één van de mooiste dagen uit je leven. Helaas is de realiteit dat bijna veertig procent van alle huwelijk strandt.

Hoewel het niet een romantische gedachte is, kan het wel verstandig zijn om je eens te verdiepen in wat een echtscheiding inhoudt en wat je hiervoor moet regelen. Wist je bijvoorbeeld dat je gemakkelijk rechtshulp on demand kunt aanvragen? Hiermee krijg je tegen een vast bedrag professionele juridische hulp op maat. Lees snel door voor meer handige tips bij een scheiding.

Juridische hulp

Het scheidingsproces is overweldigend en vaak complex, zeker wanneer er een koophuis en kinderen in het spel zijn. Daarnaast is de kans aanwezig dat jij en je partner niet op een vriendschappelijke voet uit elkaar gaan. Het is dan verstandig om rechtshulp aan te vragen, zodat je ondersteund kunt worden door een jurist die de scheiding in goede banen zal leiden.

Maak duidelijke afspraken

Kunnen jij en je ex-partner wel normaal met elkaar communiceren? Dan is het natuurlijk het fijnst als je er samen uit kunt komen. Dat scheelt je niet alleen een hoop stress, maar ook een boel geld. Stel samen een financieel plan op waarin je de bezittingen verdeelt, maar ook eventuele schulden. Zaken als alimentatie komen ook in dit plan te staan. Afspraken over de kinderen en de opvoeding stel je op in een ouderschapsplan. Op die manier weten jullie allebei welke verantwoordelijkheden jullie hebben en hoe de opvoeding zal worden verdeeld.

Bepaal wie waar gaat wonen

Een grote verandering bij een scheiding is het werkelijk uit elkaar gaan wonen. Heb je een koophuis en zijn jij en je ex-partner in gemeenschap van goederen getrouwd? In dat geval zijn jullie allebei voor de helft eigenaar van de koopwoning. Voordat je afspreekt wie er in de woning achterblijft is het verstandig goed te kijken of diegene de hypotheeklast kan dragen. Hiervoor moet deze persoon namelijk eerst toestemming krijgen van de bank.

Wijzig het huurcontract en de inschrijving

Heb je een huurwoning? Kijk goed naar wie de hoofdhuurder is, deze persoon heeft het meeste aanspraak om in de huurwoning te mogen blijven wonen. Ben jij de hoofdhuurder? Dan hoeft het huurcontract niet aangepast te worden. Vergeet alleen niet om aan de verhuurder te melden dat je de woning voortaan alleen huurt. Zorg er ook voor dat jouw ex-partner zich uitschrijft op jouw adres. Dit kan anders nadelige financiële gevolgen hebben, zoals een hoger bedrag voor de gemeentelijke aanslag voor afvalstoffen hebben.