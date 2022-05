Strip ‘1672 - Het Rampjaar’ bij Mooi Gorinchem

GORINCHEM • Vanaf 11 mei presenteert Mooi Gorinchem op zijn sociale media en website een spannend en leuk vervolgverhaal voor alle leeftijden: ‘1672 - Het Rampjaar’, door historicus en striptekenaar Roel Mulder.

Met het verhaal kunnen belangstellenden van week tot week volgen hoe Nederland 350 jaar geleden werd binnengevallen door Frankrijk, en hoe in deze oorlog het water de strijd besliste. En welke rol Gorinchem en de regio hierin speelden.

Rampjaar

Dit jaar wordt herdacht hoe 350 jaar geleden Nederland een heus Rampjaar beleefde. Maar wat gebeurde er toen eigenlijk? De komende maanden beleef je het op de sociale kanalen van Mooi Gorinchem, de toeristische promotieorganisatie voor deze mooiste vestingstad van Nederland. Historicus en striptekenaar Roel Mulder vertelt het verhaal van het Rampjaar 1672 op zijn heel eigen manier na. Een verhaal over Gorinchem, maar ook over de Hollandse Waterlinie en Nederland als geheel.

Heftig

“Natuurlijk is het lang geleden”, vertelt Roel Mulder. “Maar het blijft een spannend verhaal. Heftig ook: buitenlandse legers trokken plunderend door het land, de bevolking sloeg op de vlucht. Dat Gorinchem uiteindelijk gespaard bleef, en dat Nederland de Fransen kon tegenhouden, was te danken aan het onder water zetten van een groot gebied, van Gorinchem tot Muiden. Het gebied dat we nu kennen als de Oude Hollandse Waterlinie.”

Deze linie, waarin Gorinchem een van de belangrijkste vestingsteden was, bestaat dit jaar dus óók 350 jaar. Maandenlang stond in 1672 het land onder water, waardoor de Fransen niet konden doorstoten naar het westen van Nederland. Maar je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de boeren in de omgeving hier niet blij mee waren. Ze probeerden zelfs regelmatig de onderwaterzetting te saboteren.

Zonnekoning

Hoofdpersonen in het verhaal - of noem het een serie cartoons - zijn de Nederlandse veldmaarschalk Paulus Wirtz, legeraanvoerder prins Willem III van Oranje, en de grote vijand, de Franse ‘zonnekoning’ Lodewijk XIV.

“Lodewijk had echt zijn zinnen gezet op oorlog voeren, alles om Frankrijk groter te maken,’ vertelt Roel Mulder. ‘Als hij en zijn bondgenoten hadden gewonnen, had de geschiedenis er heel anders uitgezien. Dan hadden we hier nu misschien wel Frans gepraat. Met die Waterlinie is echt geschiedenis geschreven.”

Het verhaal verschijnt van week tot week op de Facebook en Instagram van Mooi Gorinchem, van begin mei tot eind september 2022. Ook is het op de website mooigorinchem.nl te bekijken. Abonneer je dus op een van deze kanalen en leer alles over 1672 - Het Rampjaar’. Een must voor geschiedenisliefhebbers, of je nu graag Asterix leest of hebt genoten van de tv-serie Het verhaal van Nederland.

Roel Mulder heeft meegewerkt aan diverse boeken en andere publicaties over de geschiedenis van Gorinchem en maakte ook tentoonstellingen voor onder meer het Gorcums Museum. Verder schrijft hij over diverse onderwerpen, waaronder de geschiedenis van bier in Nederland en België.