Gratis bewegen voor 60-plussers in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers organiseert ook dit jaar SeniorFit 60+. Een beweegprogramma voor ouderen dat gratis wordt aangeboden.

Als supporter van het Sportakkoord van de gemeente Molenlanden vinden de Vrienden van de Dompelaar het belangrijk dat jong en oud genoeg beweegt. Dit stimuleren ze door het programma gratis aan te bieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door donateurs van Vrienden van de Dompelaar.

Het zijn vier ochtenden apart van elkaar te volgen. Het programma begint om 10.00 uur met koffie/thee, waarna aansluitend de beweegcoaches van GIGA Molenlanden een beweegles op het droge en vervolgens in het water geven. Er komen geen zwemkwaliteiten aan te pas, dus iedereen kan meedoen. De data zijn: 17 mei, 23 juni, 19 juli en 18 augustus 2022.

Speciaal voor SeniorFit wordt het zwemwater extra verwarmd. Ook is er een zogenaamde luie trap, wat het in- en uit het water gaan gemakkelijk maakt. Aanmelden is verplicht per mail via kortleve005@hetnet.nl of telefonisch op nummer 0184-661684.