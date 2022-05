Open tuinen Groei en Bloei op 14 en 15 mei

REGIO • In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 mei zijn in de regio Gorinchem en Alblasserwaard vier tuinen te bezoeken.

De tuineigenaren zijn trots op hun tuin en vertellen graag over hun hobby. Elke particuliere tuin heeft zijn eigen karakter en verhaal. Bezoekers ontdekken mooie bloem- en plantencombinaties en kunnen wandelen door origineel ontworpen tuinen en allerlei materialen en toepassingen bekijken. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten en inspiratie op te doen.

De tuinen zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur, toegang is gratis.

Op 14 en 15 mei zijn de tuinen aan de Nolweg 5 in Schelluinen en de Dorpsstraat 28 in Streefkerk geopend. Op alleen 14 mei is de Abbekesdoel 38 in Bleskensgraaf geopend en alleen op 15 mei de Boezem 2 in Streefkerk.

Een beschrijving van de tuinen is te vinden op www.opentuinencarrouselzuidholland.nl.