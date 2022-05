10.000 kg vet en eiwit voor Lexmondse koe

LEXMOND • Koe 3125 van Maatschap de Pater uit Lexmond heeft een prachtig resultaat behaald van 10.000 kg vet en eiwit.

Vorig jaar behaalde ze al de 100.000 kg melk. Met haar 14,5 jaar is deze koe nog in topconditie en hoopt nog een keer een kalfje te krijgen. De eigenaars zijn trots op haar. Ze is op 30 april gehuldigd door Gerard van der Weij van CRV Holding die haar resultaten bijhoudt.