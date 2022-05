Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf op de kaart wordt gezet?

Misschien ben je net begonnen met een eigen zaak, maar weet je niet goed hoe je jouw bedrijf op de kaart zet. Er zijn allerlei manieren om dit te doen. Ook zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden om het maximale uit je bedrijf te halen. Het is daarom belangrijk om eerst duidelijk te hebben hoe de omgeving eruit ziet.

Hoe je dit doet? Je leest het in dit artikel.

Analyseer de omgeving

Wanneer je een bedrijf start, is het handig om een analyse uit te voeren met bepaalde factoren. Vooral wanneer je in een nieuw gebied gaat werken, is het handig om Destep voorbeelden te bekijken. Dit is een analyse die bestaat uit zes factoren: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Voor elke factor noteer je de impact die het heeft op jouw bedrijf. Het type product die je wilt verkopen is afhankelijk van deze factoren.

Een demografische factor is bijvoorbeeld het aantal inwoners in een land. Hoe groot is de afzetmarkt? Kunnen zij jouw product wel betalen? Deze economische factor is belangrijk om te weten. Een sociaal-culturele factor kan bijvoorbeeld geloof zijn. Het is niet handig om in een islamitisch land producten te verkopen die niet haram zijn.

Ook technologische factoren kunnen invloed hebben op jouw bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld door ontwikkeling van een product of een nieuwe manier van produceren zijn. Hoeveel impact heeft je bedrijf op het milieu? Misschien vinden de potentiële klanten het belangrijk om CO2-neutrale producten te kopen. Daarbij zijn er wellicht politieke regelgevingen waaraan je moet houden. Aan al deze factoren moet je rekening mee houden.

Vind jouw strategie

Wanneer je alle factoren in kaart hebt gebracht, is het opmaken van een strategie de volgende stap. Het kan lastig zijn om zelf een strategie op te stellen. Het is namelijk belangrijk om de juiste strategie te kiezen om succesvol te worden. Daarom kun je ook kiezen om het uit te besteden bij een digital marketing agency. Zij stellen een gepaste marketingstrategie op die past bij jou.

Kortom, analyseer eerst de omgeving aan de hand van de Destep-analyse. Breng in kaart welke factoren er invloed hebben op jouw bedrijfsvoering en pas hierop je strategie aan. De juiste strategie kiezen kan lastig zijn. Je kunt zelf een strategie opstellen of er voor kiezen om het uit te besteden aan professionals. Zij hebben grote ervaring en kennis in huis, zodat jouw bedrijf een nog groter succes kan worden.