Veel activiteiten tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger

MOLENLANDEN • Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger.

Eén op de vier jongeren groeit op met zorgen voor of over iemand in de nabije omgeving. Jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een ander worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd.

Gezien jonge mantelzorgers meer (zorg)taken hebben, is de week van de jonge mantelzorger in het leven geroepen. Een week voor om de jonge mantelzorger in het zonnetje te zetten en voor bewustwording over jonge mantelzorgers.

Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert samen met Mantelzorgsteunpunt Gorinchem activiteiten voor mantelzorgers uit Gorinchem en uit Molenlanden.

Elke jonge mantelzorger mag voor een activiteit inschrijven. Een mantelzorgregistratie is geen vereiste voor deelname en deelname is gratis.

Kinderen tot tien jaar kunnen gratis naar de Avonturenboerderij. Ook kunnen kinderen van acht tot twaalf jaar meedoen aan een chocolade workshop. Voor oudere kinderen is er onder meer een sieradenworkshops, happy stones maken, gamen en tafelvoetbal, breakdanceles, online bingo, bowlen in combinatie met McDonalds en stadsspel The Target in Gorinchem.

Een volledig overzicht staat op www.welzijnmolenlanden.nl. Daar staat ook aangegeven hoe de kinderen zich kunnen opgeven.