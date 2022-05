Onderzoek naar cryptogebruik in Europa: Nederland in de top drie

De centrale bank van Spanje heeft recent onderzoek verricht naar het gebruik van cryptomunten door Europeanen.

In het recent verschenen rapport, dat hier als een pdf-bestand te downloaden is, zijn een aantal opmerkelijke onderzoeksresultaten te vinden. Ze tonen aan dat cryptomunten al goed zijn ingeburgerd in ons kikkerlandje.

Bitcoin en Ether zijn de populairste cryptomunten

Volgens het rapport zijn Bitcoin en Ether de twee cryptomunten die het vaakst worden verhandeld binnen de EU. Bitcoin is veruit de bekendste cryptomunt en is de grondlegger van de blockchain en de cryptotechnologie zoals we het vandaag kennen. Ethereum is een opensourceplatform dat wordt gebruikt voor onder meer smart contracts en ICO’s (initial coin offerings). De hiervoor gebruikte munt is de Ether. Volgens het rapport nemen deze twee cryptomunten ruim 60% van het volledige transactievolume in Europa in.

Cryptomunten als Bitcoin en Ether worden niet-gedekte cryptomunten genoemd, omdat de koerswaarde onafhankelijk is van fiatgeld. Daartegenover staan gedekte cryptomunten, ook wel eens stablecoins genoemd, die wel de koerswaarde van een bepaalde munt volgen. Dergelijke stablecoins vertegenwoordigen 25% van het transactievolume. De rest van het handelsvolume gaat naar andere altcoins.

In Nederland wordt heel actief gehandeld in cryptomunten

In totaal bedroeg het Europese transactievolume ongeveer 845 miljard euro. Dat komt neer op 4,9% van het bbp en 25% van het wereldwijde transactievolume. Het Europese transactievolume ligt hoger dan het Noord-Amerikaanse. Er zijn wel grote verschillen tussen de Europese landen. Zo blijkt uit het onderzoek dat er vooral in Frankrijk gretig cryptomunten worden verhandeld. Het land is goed voor ongeveer 20% van het Europese transactievolume. De tweede plek gaat naar Duitsland. Bijzonder is dat Nederland op de derde plek staat, voor Italië, Portugal, België en Oostenrijk. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat partijen als de Yuan Pay Group, een bedrijf dat een platform aanbiedt om in onder meer de Chinese digitale munt te handelen, ook nadrukkelijk op de Nederlandse markt focussen.

Cryptomunten worden ook gebruikt voor oplichtingspraktijken

De Spaanse overheid en de Spaanse centrale bank staan bekend om hun sceptische houding ten opzichte van Bitcoin. Recent werden er bijvoorbeeld nog strengere regels afgekondigd voor zogeheten finfluencers die cryptomunten als Bitcoin promoten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er uitgebreid onderzoek is verricht naar de illegale crypto-activiteiten. Op het gebied van illegale crypto-activiteiten zouden cryptomunten voornamelijk voor oplichtingspraktijken worden gebruikt. Het zou gaan om maar liefst 57,6% van alle illegale cryptopraktijken. Daarnaast zouden er ook bijzonder veel cryptomunten zijn gestolen. Maar liefst 31,8% van de illegale crypto-activiteiten zouden betrekking hebben op cryptodiefstal. Het bewijst dat investeerders maar beter hun beveiligingszaakjes goed op orde kunnen hebben. Ransomware (3,1%) en fraude (2,8%) komen beduidend minder vaak voor.

Ondanks deze kritische houding ten opzichte van cryptomunten als Bitcoin telt Spanje nog steeds veel crypto-investeerders. Dat heeft onder andere te maken met het belastingstelsel in het Zuid-Europese land. In tegenstelling tot in Nederland hoeven Spanjaarden hun cryptobezittingen namelijk niet aan te geven of er belastingen op te betalen. Enkel cryptowinsten zijn er belast. Tegelijkertijd liggen de belastingtarieven in Spanje niet bijzonder hoog.