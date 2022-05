Schermen ter bescherming van vleermuizen bij kruispunt N214-N216

GOUDRIAAN • Bij het kruispunt van de provincialewegen N214 en N216 zijn door de provincie onlangs schermen geplaatst zodat vleermuizen tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt hun gebruikelijke route kunnen blijven vliegen.

De kruising N214/N216 wordt uitgebreid om de doorstroming van het verkeer in de regio te verbeteren. Voordat de aannemer met het werk kan beginnen, moet er ruimte gemaakt worden rondom het kruispunt. Hier liggen mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Van juni tot en met april volgend jaar vindt hier onderzoek plaats om te bepalen of er hier nog bommen aanwezig zijn.

‘Voor dit onderzoek en voor het verbreden van het kruispunt, moeten we een aantal bomen verwijderen’, stelt de provincie in een persbericht. ‘Voor elke boom die we verwijderen, plaatsen we een nieuwe boom terug. Ook plaatsen we speciale schermen, zodat de vleermuizen hun gebruikelijk route kunnen vliegen. De werkzaamheden zijn afgelopen week begonnen en duren maximaal vier weken.’

Afgesloten

In deze periode wordt de N214 of de N216 tussen 9:00 en 16:00 uur gedeeltelijk afgesloten. ‘Dit doen we voor de veiligheid van de weggebruikers. Verkeersregelaars zijn ter plaatse om het verkeer langs de afzetting te begeleiden. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.’