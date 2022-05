Travelife Partner duurzaamheid award voor Travel Store in Gorinchem

GORINCHEM • Travel Store heeft onlangs de toonaangevende Travelife Partner Award in ontvangst mogen nemen. Deze award is een erkenning voor de lange termijn inspanningen van Travel Store op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hiermee is Travel Store onderdeel van een groeiende groep reisorganisaties in Nederland die duurzaamheid hebben omarmd en de Travelife Partner status hebben bereikt. “Ik ben verheugd te zien dat duurzaamheid in de reisbranche aan kracht wint. De toekenning van Travel Store zal andere bedrijven in Nederland inspireren om dezelfde weg te volgen”, aldus Naut Kusters, manager van Travelife voor touroperators.

Travel Store CEO, Frank Visch vult aan: “Het ontdekken van een nieuw land en het kennis maken met een andere cultuur is een verrijking van je leven. Wanneer we reizen, laten we een voetafdruk achter die van invloed is op bijvoorbeeld het milieu en de natuur. Daarom proberen wij zoveel mogelijk duurzame opties aan te bieden om zo de voetafdruk bij reizen te verkleinen. Reizigers kunnen via ons bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot compenseren en in ons unieke Fair Travel aanbod zijn alleen accommodaties met een groen eco-label te vinden.”

Bij Travel Store staat duurzaam toerisme dus hoog in het vaandel. Bij het samenstellen van zowel zakelijke als leisure reizen, houdt het bedrijf rekening met mens, milieu, natuur en cultuur. Daarmee levert Travel Store een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Niet alleen voor de reiziger, maar ook voor de lokale inwoners op vakantiebestemmingen. Zo kunnen toekomstige generaties ook genieten van de mooiste bestemmingen.

Travelife, opgericht met steun van de Europese Commissie, is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector. Reisorganisaties worden beoordeeld op meer dan 100 criteria om in aanmerking te komen voor de Travelife Partner award. Deze criteria hebben betrekking op het kantoorbeheer van een reisorganisatie, het productaanbod, internationale zakenpartners en klantinformatie.

Voor meer informatie: www.travelstore.nl/duurzaam-toerisme.