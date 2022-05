Meer vogelsoorten dan ooit gespot tijdens Alblasserwaardse Big Day

REGIO • Vanaf vrijdagavond 29 april tot zaterdagavond 30 april waren zes teams van de vogelwerkgroep van Natuur- en Vogelwacht ‘de Albasserwaard’ op pad voor een zogenaamde Alblasserwaardse Big Day.

Een Big Day betekent 24 uur lang de tijd om met je team zo veel mogelijk vogelsoorten waar te nemen binnen de grenzen van de Alblasserwaard. Niet alleen een soort zien telt, horen is ook scoren, dus ook geluiden zijn belangrijk.

De eerste soorten rollen op vrijdagavond vrij gemakkelijk binnen. In de avonduren wordt het echter een stuk spannender, want voor in het donker actieve soorten is vaak maar één kans. Sommige teams weten alle uilensoorten te scoren. In de Alblasserwaard zijn dat de rans-, kerk-, bos- en steenuil. Zelfs het zeldzame porseleinhoen laat zich horen op de Zouwedijk in Ameide. In het begin van de nacht heeft één team al 85 vogelsoorten op de lijst staan. De team zoeken snel even een paar uurtjes het eigen nest op, om voor zonsopgang weer op pad te gaan.

Een grondige voorbereiding komt goed van pas. In de maand voorafgaand aan een Big Day is het dan ook opvallend stil op de app van de vogelwerkgroep. De concurrenten hoeven natuurlijk niet wijzer te worden dan dat ze al zijn. De tactiek van één van de teams om in de vroege uren van 30 april op de telpost in Kinderdijk te gaan staan, werpt zijn vruchten af: reuzenstern en zwarte ibis, twee zeldzaamheden, vliegen voorbij. Ook de Waterberging in Sliedrecht levert leuke soorten op, zoals de Temmincks standloper en een zeer zeldzame roodkeelpieper. Helaas hoort niet de helft +1 van het betreffende team de vogel, waardoor deze niet meegeteld mag worden.

Trends in de vogelstand worden tijdens zo’n Big Day goed merkbaar. Soorten als de matkop en ringmus, vroeger vrij algemene vogels in de Alblasserwaard, blijken tijdens de editie van 2022 vrij lastig. Toch zijn er ook mazzeltjes, zoals een hele vroege grauwe vliegenvanger en wielewaal in het Alblasserbos.

In de middaguren wordt het sprokkelen en is het hopen op een toevalstreffer. Een roodborsttapuit in Oud-Alblas, snel nog even naar Papendrecht, want daar worden beflijsters gezien. Aan het eind van de middag ziet een team in de Avelingen nog een Noordse kwikstaart. En als mooie afsluiter van de Big Day vliegt rond 18:00 uur een zeearend over Oud-Alblas.

Om 18:30 uur verzamelen de teams zich in het Streeknatuurcentrum in het Alblasserbos, waar tijdens een gezamenlijke maaltijd de belevenissen worden gedeeld. Als de eindstand wordt opgemaakt blijkt het team Alblasserdam (Bastiaan van de Wetering, Arie-Willem van der Wal, Thijs Baan en Albert Molenaar) met 133 soorten te hebben gewonnen. Dit is ook gelijk het hoogste aantal ooit gescoord op een Big Day in de Alblasserwaard.

Ook de andere teams kijken terug op een geslaagde Big Day.