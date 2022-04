Doe mee!, SGP en VVD presenteren coalitieakkoord in Noordeloos

MOLENLANDEN • Doe mee!, SGP en VVD hebben een coalitieakkoord gesloten. Zij presenteren dit akkoord op maandag 9 mei om 16.30 uur in het Noorderhuis in Noordeloos.

Inwoners zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Ook worden dan de vijf wethouderskandidaten voorgesteld. Dat zijn: Arco Bikker en Johan Quik van Doe mee!, Jan Lock en Piet Vat van de SGP en Bram Visser van de VVD.

Verkenning en formatie

Op basis van de uitkomsten van het informatieproces hebben formateurs Ruud den Haak en Jan Lock in de afgelopen weken gewerkt aan de vorming van een solide meerderheidscoalitie. Een coalitie die recht doet aan de uitslag van het informatieproces en die met een heldere, gezamenlijke visie, daadkrachtig kan werken aan de opgaven voor de gemeente Molenlanden in de komende jaren.

Vertrouwen

Ruud den Haak en Jan Lock geven aan: “In de afgelopen weken hebben we open, eerlijke, prettige en constructieve gesprekken met elkaar gevoerd die hebben geleid tot een mooi akkoord. De komende dagen zetten we de laatste puntjes op de i en dan zijn we klaar om het akkoord op 9 mei te presenteren en toe te lichten. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking voor de komende jaren.”

Inwoners die bij de presentatie van het coalitieakkoord willen zijn, zijn om 16.30 uur van harte welkom in het Noorderhuis, Noorderplein 1 te Noordeloos.