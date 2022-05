Symbioseboeren uit de Alblasserwaard op tv bij Expeditie Nederland

NOORDELOOS • Rauw en onbewerkt voedsel staat op woensdag 11 mei centraal in aflevering 19 van Expeditie Nederland van omroep Max op NPO2. Onder meer Lenie Slob uit Noordeloos is te zien in dat programma, met de zelfbedieningswinkel van Symbiose, waarin producten van biologische boeren en tuinders te koop zijn.

In het programma gaan de makers van Expeditie Nederland op zoek naar het lekkerste eten uit de natuur. Viktorija Oudman komt in beeld. Zij eet alleen maar rauw en onbewerkt voedsel. Ooit had zij een auto-immuunziekte, maar heeft daar dankzij haar dieet geen last meer van.

Lenie Slob zette ‘Symbiose’ op in Noordeloos. In deze zelfbedieningswinkel zijn producten van biologische boeren en tuinders te koop. Verslaggever Eva Hulscher probeert alle ingrediënten voor haar lievelingsontbijt lokaal te verzamelen.

Het programma is op woensdag 11 mei vanaf 18.30 uur te zien op NPO2.