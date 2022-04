Bibliotheek Giessenburg breidt collectie uit

• De jeugdafdeling in Giessenburg.

GIESSENBURG • De bibliotheek in Giessenburg heeft jeugdboeken, tijdschriften en Grootletterboeken aan de collectie toegevoegd. Met de uitbreiding hoopt de bieb nog meer mensen te kunnen bedienen.

Voorheen had de bibliotheek in Giessenburg enkel boeken voor de oudere jeugd, volwassenen en prentenboeken voor de allerkleinsten in huis. Met de komst van de jeugdcollectie kunnen ook kinderen van twee tot en met twaalf jaar hun favoriete boeken lenen. De Groot Letterboeken en tijdschriften maken de collectie compleet.

Gratis lid tot 18 jaar

Iedereen is welkom bij de bieb, maar als lid kun je meer. Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de bibliotheek. Als lid hebben zij de keuze uit 180.000 boeken, de gehele collectie van de Bibliotheek AanZet. Voor te laat inleveren worden tegenwoordig geen boetes meer betaald.

Vrijwilligers gezocht

Voor verschillende vestigingen in Molenlanden is Bibliotheek Aanzet op zoek naar enthousiaste mensen voor leuke vrijwilligersfuncties, zoals bibliotheekondersteuner maar ook voorleeshelden. Voor meer informatie en aanmelding: www.debibliotheekaanzet.nl/vrijwilligers.