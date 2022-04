Belle en het Beest van Van Hoorne Entertainment ‘Beste Familiemusical van het Jaar’

MOLENAARSGRAAF • De musical Belle en het Beest, een productie van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf, is donderdag benoemd tot 'Beste Familiemusical van het Jaar'.

Tijdens de live uitzending op NPO 1 van het Musical Gala hoorden Michael van Hoorne en zijn team dat Belle en het Beest de Musical Award in de wacht had gesleept. "Dit is de kroon op tien jaar heel hard werken", zei Michael van Hoorne tijdens zijn dankspeech. "Kinderen moeten naar het theater. Het prikkelt ze, maakt ze creatief, maar bovenal, het maakt ze heel gelukkig. En daarom is het zo goed dat deze prijs na elf jaar weer terug is op dit Gala."

'Wat is dit gaaf!', reageerde hij later via Facebook. 'We hebben hem, een musical award voor beste familiemusical van het jaar! Ongekend, zo trots, zo blij, zo mooi! Misschien wel de mooiste dag en het mooiste moment uit mijn leven! Een dag in je leven de beste zijn in iets is zo ongelofelijk mooi. Deze prijs is voor al die 350 collega’s die dagelijks klaar staan voor ons bedrijf en onze droom. Wat was dit een mooie dag! Ik kan er niet over uit.'