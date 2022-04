Huisartsenpraktijk Kinderdijk onderzoekt mogelijkheid verhuizing naar pand Bakkerij Stam

KINDERDIJK • Huisartsenpraktijk Kinderdijk onderzoekt de mogelijkheid om te verhuizen naar het leegstaande pand van Bakkerij Stam aan de Lekdijk 444.

De locatie is in ieder geval ideaal, stelt praktijkmanager Arjan Alblas: goed bereikbaar vanuit zowel Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland als Alblasserdam, waar de patiënten van Huisartsenpraktijk Kinderdijk wonen.

“Dat is voor ons van groot belang in de zoektocht naar een plek voor onze huisartsenpraktijk: we willen voor ons patiënten de drempel zo laag mogelijk houden”, benadrukt Alblas. “Daarom zijn wij aan het inventariseren of de voormalige bakkerij van de familie Stam geschikt is voor nieuw onderkomen van onze praktijk.”

Huisarts Van Wijngaarden

De praktijk van huisarts Eppens is nu gevestigd aan de Molenstraat in Kinderdijk, bij het woonhuis van haar voorganger, huisarts Van Wijngaarden. Van hem nam zij het stokje in april vorig jaar over. Arjan Alblas: “We kunnen daar voorlopig blijven, maar er is afgesproken dat we op zoek zouden gaan naar een eigen locatie. Er is ook een locatie aan de Marslaan in Nieuw-Lekkerland; in een nieuw onderkomen kunnen we beide onderbrengen en kunnen we dus met ons team vanuit één centrale praktijk gaan werken.”

Voordat het zover is zal er echter nog het nodige water door de Lek moeten stromen. Bij het Molenlandse gemeentebestuur is enige tijd geleden een principeverzoek ingediend om in het bedrijfspand een huisartsenpraktijk te realiseren.

Medewerking

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven daar in principe medewerking aan te willen verlenen.

Het is een eerste stap, maar: “We zitten nog heel vroeg in het proces”, vult Arjan Alblas aan. “Het overleg met de huidige eigenaar - dat is niet de familie Stam, zij hadden het al doorverkocht - is in gang gezet. Daarbij kijken we ook of we het gebouw aan kunnen passen om het geschikt te maken voor onze werkzaamheden.”

Te ruim

Het leegstaande bedrijfspand van Bakkerij Stam is te ruim voor Huisartsenpraktijk Kinderdijk. “Dus onderzoeken we ook de mogelijkheid om andere zorgverleners onderdak te bieden door een deel aan hen te verhuren. Er zijn nog veel zaken waarover we een beslissing moeten nemen.”