De drie tips van Buys Zit & Slaapcomfort uit Papendrecht

PAPENDRECHT • Eigenaar Pieter Buys van Buys Zit & Slaapcomfort Papendrecht vertelt enthousiast over zijn winkel die sinds half januari gevestigd is aan de Brederodelaan 3. Het bedrijf zat hiervoor in Woonmall Alexandrium in Rotterdam. Doordat Papendrecht nog geen bedden- en klassieke meubelzaak had, zag Buys een gat in de markt.

“Mijn eerste zaak opende ik op het Noordeinde in Den Haag”, begint Pieter Buys. “Dat was in 1985, in die tijd waren grote steden makkelijker te bereiken met de auto en waren de prijzen voor vastgoed nog te behappen. Als je meubels en bedden verkoopt, dan heb je behoorlijk wat vierkante meters nodig.”

Koningin Beatrix

“Als ik aan die tijd terugdenk, dan komt meteen de herinnering boven dat koningin Beatrix in de winkel is geweest. Het feit dat zij klassieke meubelen van mij kon waarderen, streelt mijn ego. Voor Huis Den Bosch zocht zij meubelen.”

“Het moet geheim blijven wat de koningin heeft gekocht, maar haar bezoek vond ik bijzonder.”

Smaak van Papendrecht

“Wat de smaak is van de Papendrechtse babyboomer plus, mijn doelgroep, weet ik nog niet, maar daar ga ik graag snel achter komen. Het klinkt misschien raar, maar ook in onze branche merk je de invloed van wat er in de wereld gaande is.”

Oekraïne

“Zo verkochten wij bijna niets tijdens de storm en nu de oorlog in Oekraïne gaande is, is er een koopdip. Uit emotie heb ik, om mijn medeleven te tonen, de etalage ingericht met gele en blauwe fauteuils. We kunnen als winkeliers niet veel doen, maar het geeft wel een statement af.”

“Uiteraard heb ik drie tips om goede meubels en bedden uit te zoeken. Wees blij met je eigen geld en koop daardoor een product dat goed voelt en bij je past. Houd je altijd aan je budget. Neem gerust de tijd om uit te testen of een stoel lekker zit of een bed lekker ligt. Er zijn kleine, maar wel belangrijke verschillen. Elk product dat ik lever, is goed, maar nogmaals: het moet bij je passen en jij moet je er prettig bij voelen.”

Voor meer informatie, zie www.buyszitcomfort.nl.