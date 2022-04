Boek over honderd jaar muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland werd op 3 mei 1922 opgericht. Ter gelegenheid van dit honderdjarig bestaan geeft de vereniging een boek uit waarin de hele geschiedenis is vastgelegd.

Het begon een eeuw geleden allemaal in een tijd dat er nog geen elektrisch licht was en men bij olielampen in een schoollokaal moest oefenen. Slechts enkele leden bespeelden een instrument, dus er moest eerst flink geoefend worden voor men als fanfare naar buiten kon treden. Door het enthousiasme van de leden leidde dit al gauw tot succes. Binnen en buiten het dorp trad men op bij feestelijke gelegenheden, festivals en op concoursen.

Het musiceren was in Hoogblokland in die tijd een mannenzaak. De dames mochten wel assisteren bij bazars, meespelen in toneelstukjes en bloemetjes verkopen om de kas te spekken, maar daar bleef het bij. Dit zorgde voor ongenoegen en leidde er tenslotte toe dat in 1936 aan de fanfare een dameskoor werd toegevoegd. Daar beleefden ze heel veel plezier aan en dat was maar goed ook, want het zou tot 1971 duren voor er dames tot de fanfare werden toegelaten.

In het boek wordt ook beschreven hoe de vereniging later nog uitgebreid werd met een drumband, een boerenkapel en een jeugdorkest. Ook de besturen, dirigenten en de organisatie van allerlei activiteiten komen uitgebreid aan bod.

De samenstellers zijn erin geslaagd allerlei feiten en anekdotes uit het verleden op te diepen en ook een fraai overzicht te geven van de meest recente activiteiten. Naast de bondig geschreven teksten vertellen ruim 250 foto’s het verhaal van Symphonia vanaf de oprichting tot heden.

Vanaf het jubileumconcert op 21 mei zal het boek voor 20 euro in de verkoop gaan. Het telt 112 pagina’s en is gebonden in een harde kaft. Belangstellenden kunnen het bestellen bij het secretariaat van Symphonia via het mailadres acties@symphoniahoogblokland.nl of door te bellen met 06-13039503.

Symphonia nodigt belangstellenden van harte uit voor het 100-jarig jubileumconcert op 21 mei. Aanvang 20:00 uur in MFC Den Hoek in Hoogblokland.