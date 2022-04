Huis3 wielrenteam beklimt de Mont Ventoux

HARDINXSVELD-GIESSENDAM • In het eerste weekend van juni gaat een groep van ruim 40 mannen en vrouwen voor Huis3 de Mont Ventoux beklimmen. Dit Huis3-wielrenteam is door RVM Kunststoffen BV en JB Hydraulics BV, beiden uit Sliedrecht, van een complete outfit voorzien.

Voor sommige van de renners wordt het een hele uitdaging om deze berg te beklimmen. Een klim bestaat namelijk uit 20 kilometer fietsen waarbij 1596 hoogtemeters worden overbrugd. Anderen zullen zich inspannen om de berg twee of zelfs drie keer te bedwingen.

Dit Huis3-wielrenteam zamelt met deze actie geld in om de actie Huis3 te ondersteunen en zodoende zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF.

Om deelnemer te mogen zijn van deze Huis3-wielrenselectie moet iedere renner minimaal 500 euro sponsorgeld meebrengen. Per 26 april had het Huis3-wielrenteam de sponsorteller al op 32.318 euro staan. De Huis3-totaal-teller staat per 26 april op 111.777 euro. Voor meer informatie: www.huis3.nl.