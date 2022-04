Dauwtrappers te water bij Oranjevereniging in Molenaarsgraaf/Brandwijk

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • Bij het traditionele dauwtrappen van Oranjevereniging Juliana in Molenaarsgraaf/Brandwijk ging het op Koningsdag aan het einde van de wandeling voor enkele deelnemers niet helemaal goed.

Het was deze keer écht dauwtrappen, met een opkomende zon achter de laaghangende bewolking en het gras nog nat van de dauw. Een kleine vijftig deelnemers hebben kunnen genieten van een prachtige tocht door het landschap van Molenaarsgraaf en Gijbeland. De organisatie had weer de nodige hindernissen opgezocht, zoals een glad plankje over een sloot en een lastige passage langs het water achter een schuur.

Ten slotte moest de oversteek over de Graafstroom worden gemaakt met een wiebelende schouw die moest worden voortgetrokken langs een touw. Bij de derde overtocht ging het mis. Drie van de passagiers belandden te water en moesten met een nat pak naar huis. Vermakelijk voor de toeschouwers, minder leuk voor de pechvogels, maar het liep allemaal goed af. De laatste helden gingen gewoon weer met het bootje naar de overkant in plaats van om te lopen via de Nieuwe Dam.