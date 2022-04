Volop frisse duiken bij Waterspektakel in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Het weer was er ideaal voor: veel deelnemers aan het Waterspektakel in Bleskensgraaf namen een frisse duik in de Graaf.

Op een stellage 'bevochten' zij elkaar met skippyballen, net zolang tot één van de twee in het water terechtkwam. Het evenement trok veel belangstelling; op de brug en langs de waterkant stond het vol met kijkers.