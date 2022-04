Drukte bij ringsteken met trekkers in Streefkerk

STREEFKERK • De hervatting van het jaarlijkse ringsteken met trekkers op Koningsdag in Streefkerk werd een groot succes.

Vele tientallen belangstellenden stonden in de Kerkstraat om de 23 deelnemers aan te moedigen. Er deed zelfs een Canadees mee, die een dag eerder in Streefkerk was aangekomen en meteen ingeschakeld werd.