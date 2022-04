Freeshop voor vluchtelingen Oekraïne

nieuw-lekkerland • Stichting Christian Refugee Relief (CRR) nam maandag in Nieuw-Lekkerland de freeshop voor Oekraïense vluchtelingen in gebruik. Hier kunnen zij terecht voor gratis spullen, zoals tweedehands kleding en baby-artikelen.

De freeshop is gevestigd in een loods naast het bedrijventerrein Veenweide en is in zeer korte tijd gerealiseerd, zo stelde CCR-voorzitter Jan de Zwart in zijn toespraak. “Twee weken terug was hier nog niets te zien. Er is zand gestort, betonplaten gelegd, een loods gebouwd en de shop is ingericht in die periode. De gemeente, die de grond beschikbaar stelde, en ondernemers hebben een grote bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. We zijn heel blij en dankbaar dat dat gelukt is.”

Burgemeester Theo Segers, die de officiële openingshandeling verrichtte, was zeker zo enthousiast. “Ik ben apetrots dat u dit gerealiseerd heeft.” Hij gaf aan dat volgens de laatste telling 265 vluchtelingen uit Oekraïne bij particulieren in Molenlanden worden opgevangen. “Bij het regionale overleg stond er bij Molenlanden het getal nul achter het aantal opgevangen vluchtelingen. Wat bleek: er waren alleen degenen geteld die in de grootschalige opvang zaten. Daar zijn wel wat stevige woorden over gevallen; inmiddels staat er bij Molenlanden het getal driehonderd.”

Aanleiding voor de nieuwe voorziening is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne bij particulieren in de gemeente Molenlanden. “Er komt inmiddels wel wat steun vanuit de landelijke overheid, maar dat is nog onvoldoende om in het onderhoud te voorzien. Met deze freeshop willen we degenen die vluchtelingen opvangen helpen.” In de freeshop vindt de bezoeker een uitgebreide hoeveelheid tweedehands kleding, hygiëne- en babyartikelen. De kleding is vrij mee te nemen, maar met een maximum van drie items per kledingsoort. Ook is er een kleine chill-ruimte, zodat de klanten koffie, thee en limonade kunnen pakken en even rustig bij elkaar kunnen zitten. Voor de kleintjes is er een speelhoek.

De stichting heeft gekozen voor een muntjessysteem. Iedere Oekraïense vluchteling krijgt via het gezin waar hij of zij is opgevangen tien muntjes per maand. Dat wordt gecoördineerd door de plaatselijke werkgroep, die van CCR de muntjes ontvangt. De freeshop is open op maandag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en op maandagavond van 18:30 tot 20:30 uur. Het kan zijn dat deze openingstijden worden aangepast als de vraag verandert.

Geurt Mouthaan