Softijskoe van start in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Onder de naam Softijskoe is de familie Eijkelenboom bij hun boerenbedrijf aan de Kooiwijk 5a in Oud-Alblas onlangs gestart met de verkoop van softijs.

Via Facebook kwamen Sjanie en John Eijkelenboom op het spoor van een bedrijf dat een softijsmachine aanbood om daarmee boerensoftijs te kunnen verkopen. “De automaat is van hetzelfde type zoals je die tegenkomt bij de Hema of Ikea”, vertelt Sjanie. “Het bedrijf dat dit faciliteert had tijdens de coronacrisis veel minder softijsverkoop dan de jaren ervoor. Toen is in samenwerking met een melkveehouder het concept boeren-softijs ontstaan.”

Een belangrijk onderscheid met het ‘gewone’ softijs is dat deze variant gemaakt wordt van verse melk, rechtstreeks afkomstig van de boerderij. “De softijsmix bevat ook melkvet en geen plantaardig vet en zo smaakt het ijsje heerlijk romig. De mensen die wij gesproken hebben zeggen stuk voor stuk dat het verschil goed te proeven is.”

Rustpunt

De Softijskoe is ondergebracht in een aparte ruimte op het erf, waar ook gelegenheid is om even te zitten. “We hebben een rustpunt gecreëerd voor fietsers en wandelaars door picknicktafels neer te zetten. Je kan hier heerlijk rustig zitten, kijkend over de polder, met lammetjes in de wei en je hoort allerlei vogels. Dat is genieten met een hoofdletter en dan ook nog onder het genot van een heerlijk boerensoftijsje!”