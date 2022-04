Digitale Stad zet streep door aanleg glasvezel deel Graafdijk Oost in Molenaarsgraaf en B oneven in Ottoland

MOLENLANDEN • De adressen Graafdijk Oost 1 tot en met 58 in Molenaarsgraaf en B21 tot en met B133 in Ottoland worden niet voorzien van glasvezel. Dat meldde Digitale Stad onlangs in een brief aan de bewoners.

De reden die het bedrijf, verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel in het deel van de voormalige gemeente Molenwaard die deze voorziening nog niet heeft, aandraagt is bodemverontreiniging. ‘Wij hebben bodeminformatie verkregen waaruit is gebleken dat er op het tracé op uw perceel en op het tracé langs de openbare weg sprake is van heterogene bodemverontreiniging.’

De verplichte extra werkzaamheden die dit met zich meebrengt brengen volgens Digitale Stad zoveel kosten met zich mee dat er een streep door de aanleg gaat. ‘Vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gelden er diverse voorwaarden, waaronder het certificeren van graafploegen en het eventueel (laten) uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. Deze voorwaarden en vereisten werken voor ons dusdanig kostprijsverhogend dat wij helaas niet over kunnen gaan tot aanleg van glasvezel naar uw woning.’

Contract

SGP Molenlanden stelde deze week naar aanleiding hiervan vragen aan het Molenlandse college. ‘Welk omvang en type verontreiniging spelen een rol bij de aanleg? Uit de brief wordt dit niet duidelijk. En kan Digitale Stad zomaar een deel van het glasvezelnetwerk niet aanleggen in Molenlanden, aangezien de Stichting Glasvezel Molenwaard de doelstelling had om alle niet rendabele adressen ook aan te sluiten en er op veel adressen een contract is aangegaan om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk?’

Daarnaast wil de partij weten of er nog meer adressen in Molenlanden zijn waar deze discussie speelt of gaat spelen.