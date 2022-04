Studio 76 exposeert bij bezoekerscentrum Natuur- en Vogelwacht

PAPENDRECHT • Vanaf begin deze maan is er werk van de amateurschildervereniging Studio 76 te zien in het Bezoekerscentrum Natuur- en Vogelwacht aan de Matanaweg 1 in Papendrecht.

De expositie is tot eind juni te bezoeken tijdens de normale openingsuren van het centrum: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De expositie is samengesteld uit een aantal werken die te maken hebben met de natuur of het gewoon waard zijn te zien. Ze zijn gemaakt door de leden van de amateurschildervereniging Studio 76.

Studio 76 is een vereniging waar amateur beeldend kunstenaars verschillende lessen kunnen volgen van ervaren docenten om zich verder te bekwamen in tekenen en schilderen. Er zijn onder andere lessen in portrettekenen en -schilderen, aquarelleren, schilderen in acryl, etsen en mixed media zoals collages maken.

Per jaar worden er een aantal workshops georganiseerd, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Geïnteresseerden kunnen ook altijd een proefles volgen om de sfeer te ervaren. De vereniging telt ongeveer 90 leden. De lessen vinden in een ongedwongen sfeer plaats waarbij plezier in de hobby voorop staat. Studio 76 is heeft een eigen atelier aan de Rijksstraatweg 62 te Dordrecht.

Voor vragen over deze expositie is de contactpersoon Hans van Wijngaarden: 078-6133569. Informatie over de vereniging loopt via Hans van Bodegom: 06-44322296 of info@studio76dordt.nl.

Zie ook de website www.studio76dordt.nl.