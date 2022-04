Geld besparen door je lening over te sluiten

Al jarenlang kenden we in Nederland een relatief lage inflatie. Het was dat de ECB allerlei maatregelen trof, anders hadden we mogelijk zelfs te maken gekregen met deflatie. Sinds juli 2021 is het tij echter gekeerd. Mede vanwege prijsstijgingen door een grotere vraag naar grondstoffen en producten na de wereldwijde coronacrisis, is de inflatie snel opgelopen.

Om financiële problemen te voorkomen, zal het daarom nodig zijn dat mensen wat meer op hun uitgaven letten. Zij die in het verleden een lening hebben afgesloten, kunnen hier bijvoorbeeld op besparen door deze over te sluiten.

Profiteren van lagere rente

Hoe je voordeel kunt hebben van het oversluiten van een lening? Hoewel we er in Nederland niet snel openlijk over vertellen, wordt er nogal wat afgeleend. Denk aan persoonlijke leningen voor een auto of verbouwing, roodstand bij de bank, een creditcardschuld of krediet bij een webshop zoals Zalando of Wehkamp. Bij veel van deze leningen is er vaak sprake van een relatief hoog rentepercentage. Onnodig, want geld lenen vandaag de dag is al mogelijk tegen een rente van ongeveer 3,5 procent. Sluit je een of meerdere leningen over, dan hoef je dus minder rente te betalen waardoor het maandbedrag lager is. Zelfs met een eventuele boete voor het oversluiten, kan het zomaar honderden euro’s voordeel opleveren.

Opvallende economische ontwikkelingen

We bevinden ons momenteel in een bijzondere economische positie. Volgens Eurostat was de inflatie in Nederland in maart weer gestegen, naar bijna twaalf procent zelfs. Hogere energie-, brandstof- en voedselprijzen zorgden ervoor dat we er vergeleken met een jaar eerder een stuk meer aan kwijt waren. Dit heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. Toch zijn er ook zeker goede dingen te melden. De werkloosheid ligt momenteel op het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar, en er wordt geen economische krimp verwacht.

Algemene tips om te besparen in 2022

Hoewel we nog niet gelijk hoeven te vrezen voor een grote economische recessie waarbij veel mensen hun werk zullen verliezen, is het gezien de inflatie toch zeker goed om wat op de uitgaven te letten. Waar traditioneel vaak in eerste instantie op energieprijzen gewezen wordt, is daar nu niet zoveel winst te behalen. Hoe je momenteel wel kunt besparen dan? Door minder brandstof te verbruiken door vaker de fiets in plaats van de auto te pakken of te lopen, en door bij de boodschappen wat meer op aanbiedingen in verschillende supermarkten te letten. Mensen die eerder een lening hebben afgesloten, kunnen daarnaast mogelijk besparen door deze over te sluiten.